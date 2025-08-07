Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Golf των Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα «Team Shield»
Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα «Team Shield» πραγματοποιήθηκε στο Pravets Golf Club της Βουλγαρίας.
Η ομάδα αποτελούνταν από τους Παναγιώτη Πανταζόπουλο, Κωνσταντίνο Παρθένη, Αιμίλιο Τσιρίδη και Παναγιώτη Μένεγο, με αρχηγό αποστολής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Θωμά Τόκα.
