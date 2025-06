Το ΤUI Magic Life Candia Maris φιλοξένησε με επιτυχία το Nations Cup! Τη 2 θέση κατέλαβε η Ελλάδα στους άνδρες, τη 1η η Ολλανδία

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Nations Cup Beach Volley 2025, που φιλοξένησε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 16 έως τις 18 Μαΐου το ΤUI Magic Life Candia Maris, μέλος του Metaxa Hospitality Group, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον φίλων του αθλήματος από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η διοργάνωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό beach volley, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές ανεβάζοντας στο υψηλότερο επίπεδο τον πήχη του θεάματος και του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα ανέδειξε την Κρήτη ως έναν ανερχόμενο κόμβο αθλητικού τουρισμού με διεθνή ακτινοβολία.

Τρεις ημέρες γεμάτες beach volley

Στη φετινή εκδήλωση, που συνέβαλε σημαντικά στην εξάπλωση και την ενίσχυση της απήχησης του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο, συμμετείχαν εθνικές ομάδες από

έξι χώρες, ενώ το κοινό μπορούσε να προσέλθει και να παρακολουθήσει δωρεάν τα παιχνίδια. Με κορυφαίες παρουσίες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, το

Λουξεμβούργο και την Ελλάδα στο ανδρικό σκέλος, καθώς και από την Πολωνία, την Εσθονία και την Ελλάδα στο γυναικείο, το τουρνουά έφερε στην

Κρήτη μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού beach volley.

Ήταν μια εντυπωσιακή συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών, που μετέτρεψαν κάθε σετ σε ξεχωριστή εμπειρία, με το κοινό να γεμίζει τις κερκίδες και να απολαμβάνει μοναδικό θέαμα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η εθνική ομάδα ανδρών της Ελλάδας ξεχώρισε, κατακτώντας τη 2η θέση, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις των Αντιόλ Κόλα, Βαγγέλη Σιδέρη και

Σταύρου Ντάλλα, Δημήτρη Χατζηνικολάου. Η Ολλανδία όμως, επικράτησε σε όλους τους αγώνες σημειώνοντας μόνο νίκες και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους τελικούς του Nations Cup στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας (17-20Ιουλίου).

Στις γυναίκες, η Εσθονία, με τις ομάδες των Κουίβονεν, Γιούργκενσον και Χόλας, Ρέμελγκ, κατέκτησε την πρώτη θέση αφήνοντας την Πολωνία στη δεύτερη

θέση και την Ελλάδα στην τρίτη, εξασφαλίζοντας έτσι την κορυφή και ένα σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το Nations Cup διαφέρει από τα κλασικά τουρνουά beach volley, καθώς έδωσε έμφαση στη συλλογικότητα και την εθνική εκπροσώπηση. Αντί για ανεξάρτητα ζευγάρια, κάθε χώρα συμμετείχε με δύο ομάδες (ανδρών ή/και γυναικών), που αγωνίστηκαν ως ενιαίο σύνολο. Κάθε αναμέτρηση περιλάμβανε δύο αγώνες, έναν για κάθε ζευγάρι. Το σύστημα αυτό απαίτησε στρατηγική, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, αφού ο τελικός νικητής προέκυψε από τη συνολική απόδοση της

εθνικής ομάδας και όχι μεμονωμένων αθλητών.

Ζωντανή και ελεύθερη μετάδοση για το κοινό

Οι αγώνες μεταδόθηκαν ζωντανά από το επίσημο YouTube κανάλι του Action 24, με κάλυψη από δυο τηλεοπτικές κάμερες, επιτρέποντας σε φίλους του

αθλήματος σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρακολουθήσουν την πορεία των Εθνικών ομάδων και να ζήσουν την ένταση του αγώνα.

Η Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού τουρισμού

Η διεξαγωγή του Nations Cup στο Ηράκλειο ανέδειξε για ακόμη μια φορά την Κρήτη ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού. Η τοπική φιλοξενία, η

άρτια διοργάνωση και το παγκόσμιο ενδιαφέρον που προσέλκυσε ενίσχυσαν την εικόνα του νησιού και της Ελλάδας συνολικά ως τόπο διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Την ίδια στιγμή, η δυναμική παρουσία της Κρήτης στον παγκόσμιο αθλητισμό συνεχίζεται, με τη φιλοξενία δύο ακόμη διεθνών διοργανώσεων beach volley.

Πρόκειται για ένα διεθνές event με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών απ’ όλο τον κόσμο, καθώς και το τουρνουά Marathon, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις της χρονιάς. Και τα δύο τουρνουά έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025 και προβλέπεται να φιλοξενηθούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris, αναδεικνύοντας την Αμμουδάρα σε κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού στη Βόρεια Κρήτη.

Ο General Manager του TUI Magic Life Candia Maris, μέλος του Metaxa Hospitality Group κ. Σεραφείμ Καρουζάκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το TUI Magic Life Candia Maris είχε την τιμή να φιλοξενήσει μια τόσο σπουδαία διεθνή διοργάνωση, όπως το Nations Cup. Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου, η άρτια οργάνωση και η δυναμική συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλη την Ευρώπη συνέθεσαν ένα γεγονός υψηλού επιπέδου, το οποίο ανέδειξε

με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού στην Κρήτη. Η επιτυχία του Nations Cup ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου μας, που έχει ως προτεραιότητα να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες ευεξίας και αθλητισμού σε επισκέπτες που αναζητούν δραστήριες διακοπές. Στο ΤUI Magic Life Candia Maris, επενδύουμε σταθερά σε υποδομές και υπηρεσίες που ενισχύουν το προσφερόμενο προϊόν του ξενοδοχείου και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αποτελούμε σημείο αναφοράς για τέτοιου είδους διοργανώσεις. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους διοργανωτές της εκδήλωσης την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Metaxa Hospitality Group, για την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Η επιτυχία του Nations Cup αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν οι δυνάμεις ενώνονται με κοινό στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνή προορισμό

αθλητικών εμπειριών».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, κ. Γιώργος Καραμπέτσος τόνισε: «Το CEV Beach Volley Nations Cup στο Ηράκλειο αποτέλεσε μια σπουδαία διοργάνωση για το ευρωπαϊκό και ελληνικό beach volley και ήταν η ιδανική αρχή σε ένα πλούσιο καλεντάρι για το 2025. Ο υψηλού επιπέδου ανταγωνισμός και η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις κύρους με επιτυχία. Η επιλογή της Κρήτης και του TUI Magic Life Candia Maris επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού που συνδυάζει τον αθλητισμό με την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού, ενώ ενισχύει και το όραμά μας για τη διάδοση του αθλήματος σε κάθε γωνιά της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Metaxa Hospitality Group, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μαλεβιζίου και όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν με συνέπεια και επαγγελματισμό για την υλοποίηση αυτής της άρτιας διοργάνωσης υψηλών προδιαγραφών».

Το Nations Cup πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής

Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού,

ενώ υλοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), του Δήμου Μαλεβιζίου

και του Metaxa Hospitality Group.



Official Hospitality Sponsor ήταν το TUI Magic Life Candia Maris.

Premium Mobility Partner ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Travel Agent Sponsor ήταν το Kosmos Travel.

Partners ήταν οι Dandalis και KORRES.

Supporters ήταν οι Κρητικός Κόμβος, Vassiliou Trofinko, Siganos Wine &

Spirits, Creta Vinifera, Vario, Χαλκιαδάκης και Σεληνάρι.

Official Broadcasters ήταν οι CEV και ACTION24.

Συνδιοργανωτές ήταν οι Περιφέρεια Κρήτης, Ελληνική Ομοσπονδία

Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), Δήμος Μαλεβιζίου και Metaxa Hospitality

Group.



Το sports production της διοργάνωσης ανέλαβε η ActiveMedia Group.