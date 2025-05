Η «τέχνη» που τελειοποίησαν Παρί και Ίντερ

Παρί και Ίντερ κάνουν τις πιο παραγωγικές τους σεζόν στο Champions League, Ντεμπελέ και Λαουτάρο γράφουν ιστορία, ενώ οι φιναλίστ έχουν τελειοποιήσει την «τέχνη», που κάνει τη διαφορά στο ποδόσφαιρο.

Όταν ξεκίνησε η σεζόν στο Champions League, για πρώτη φορά σε ενιαία βαθμολογία είδαμε 36 ομάδες. Από αυτό το «παράξενο» σύστημα καταλήξαμε στις δύο φιναλίστ, που ναι μεν ήταν από τα βαριά «χαρτιά» στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν τα μεγάλα φαβορί. Η Ίντερ βρέθηκε στην 4η θέση, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν παραλίγο να αποκλειστεί, τερματίζοντας μεν στην 15η θέση, αλλά στο +2 από την 25η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, που έμεινε εκτός.

Σε όλη αυτή την πορεία ο Λουίς Ενρίκε «επανεφηύρε» τους Παριζιάνους, βρίσκοντας την τέλεια φιλοσοφία, ενώ ο Σιμόνε Ιντσάγκι επιστρέφει σε τελικό ύστερα από δύο χρόνια, κάνοντας εκπληκτική διαχείριση ενός γηρασμένου ρόστερ καθόλη τη διάρκεια της σεζόν. Στο τέλος, το τρόπαιο θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες, που αποτέλεσαν τον καλύτερο «καθρέφτη» της φιλοσοφίας των προπονητών τους.





Ο ένας έκανε «εκκαθάριση» του ρόστερ, από παίκτες που έπαιζαν μόνο για τον εαυτό τους, ενώ ο άλλος συνεχίζει με περιορισμένο μπάτζετ να παίρνει το καλύτερο των παικτών του. Σε σύγκριση που έκανε η Repubblica το μπάτζετ της Παρί υπολογίστηκε σε 221,8 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνο της Ίντερ στα 140,7. Ο μέσος όρος ηλικίας των Παριζιάνων είναι τα 23,8 έτη, ενώ των «νερατζούρι» τα 29,6. Αμφότερα τα νούμερα δείχνουν όσο δύσκολο είναι αυτό που κατάφεραν οι δύο προπονητές.

2 - Since Simone Inzaghi's joined the Nerazzurri (from 2021/22), Inter are one of the two clubs to have reached the most finals in Champions League, level with Real Madrid: both twice in four seasons. Infinity.#UCL #InterBarça #InterBarcellona pic.twitter.com/IjsATFbBOc — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 6, 2025

Ο Ισπανός ψάχνει το δεύτερό του Champions League ύστερα από εκείνο του 2015 με την Μπαρτσελόνα και την ευκαιρία να μπει στη λίστα των προπονητών με κατακτήσεις με διαφορετικές ομάδες: σε αυτήν ανήκουν οι Αντσελότι, Χίτσφελντ, Χάινκες, Μουρίνιο και Γκουαρδιόλα. Ο Ιταλός, από την άλλη, δεν θέλει να γίνει ο 9ος προπονητής που χάνει 2+ τελικούς και θα επιχειρήσει να γίνει ο 3ος που κατακτά το τρόπαιο με τη 2η απόπειρα, μετά τους Καπέλο (1993, 1994) και Τούχελ (2020, 2021).

2 - The match between #Inter and #PSG will be the 2nd final in the history of the European Cup/#UEFAChampionsLeague between an Italian and a French team after Marseille-Milan 1-0, also in that case in Munich. Final. pic.twitter.com/SAeM3sEDHR — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 7, 2025

Μοιάζει λίγο απίστευτο, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που Παρί και Ίντερ θα αναμετρηθούν σε επίσημο παιχνίδι. Θα είναι, μάλιστα, η δεύτερη φορά που στον τελικό μία γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει μία ιταλική και την προηγούμενη που αυτό συνέβη η Μαρσέιγ επιβλήθηκε με 1-0 της Μίλαν το 1993, στην ίδια πόλη με τον φετινό: στο Μόναχο. Αυτή παραμένει η μοναδική νίκη στους 7 προηγούμενους τελικούς για γαλλική ομάδα στη διοργάνωση, ενώ στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν 4 τελικοί για το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League και σε κάθε έναν από αυτούς, η ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο το έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Νότιγχαμ Φόρεστ το 1979, Μαρσέιγ το 1993, Ντόρτμουντ το 1997 και Τσέλσι το 2012.

Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν προσφέρεται σε απόδοση 2.20.

Και οι δύο φιναλίστ έχουν κάνει ιστορικές επιδόσεις στην πορεία για τον τελικό. Η Παρί έχει κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια (10) στην ιστορία της στην ίδια σεζόν στη διοργάνωση, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ (33), ενώ κάνει και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες κατά μέσο όρο (18,6) εδώ και 21 χρόνια. Η Ίντερ, από την άλλη, έχει πετύχει 26 γκολ φέτος, ισοφαρίζοντας την κορυφαία της επίδοση από τη σεζόν 2002-03. Πέτυχε, μάλιστα, 2+ γκολ σε όλα τα παιχνίδια μετά τη League Phase και μπορεί να γίνει μόλις η 3η ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, που το κάνει σε όλα τα νοκ άουτ ματς μετά τις Ρεάλ Μαδρίτης το 1959-60 (7 αγώνες) και Μίλαν το 1993-94 (2 αγώνες).

Σε απόδοση 1.90 κυμαίνεται η απόδοση για Over 2,5 γκολ στην αναμέτρηση.

«Εμείς οι Ιταλοί είμαστε καλοί όταν πράγματα γίνονται δύσκολα», τόνισε ο Αρίγκο Σάκι, προσθέτοντας ότι η ομάδα του Ιντσάγκι είναι το «καλύτερο παράδειγμα» του τι μπορείς να πετύχεις αν υπάρχει «θάρρος, αποφασιστικότητα και χαρακτήρας». Η Ίντερ ήταν πάντα γνωστή ως «pazza», «τρελή». Για χρόνια στο San Siro έπαιζε το τραγούδι «Amala Pazza Inter Amala», «αγάπα την τρελή Ίντερ», το οποίο σταμάτησε να ακούγεται μόλις το 2019, όταν ο Αντόνιο Κόντε ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Το τραγούδι δεν επέστρεψε ποτέ, όταν έφυγε ο τελευταίος και μπορεί η τρέλα να είναι ριζωμένη στον σύλλογο, όμως όλοι θέλουν να βλέπουν μία πιο «λογική» Ίντερ. Ακόμα και στη λογική, όμως, οι «νερατζούρι» βρίσκουν αυτήν την τρέλα, όπως συνέβη στους απίθανους ημιτελικούς με την Μπαρτσελόνα.

Σε απόδοση 3.40 βρίσκουμε τη νίκη της Ίντερ.

Αυτή η Ίντερ έχει βρεθεί πίσω στο σκορ φέτος μόλις σε 3 παιχνίδια. Και σε αυτά κατά σειρά μόλις για 285 δευτερόλεπτα κόντρα στη Λεβερκούζεν τον Δεκέμβριο, για 370 δευτερόλεπτα κόντρα στην Μπάγερν τον Απρίλιο και για 343 δευτερόλεπτα κόντρα στην Μπαρτσελόνα τον Μάιο. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν μπροστά στο σκορ στο 50,8% του συνολικού χρόνου.

12 - Ousmane Dembélé est impliqué dans 12 buts avec le Paris SG en Ligue des Champions cette saison (8 buts, 4 assists), plus haut total pour un joueur avec un club français sur un même exercice dans la compétition. Héros. pic.twitter.com/ufbqszp0aw — OptaJean (@OptaJean) May 7, 2025

Τα μεγάλα ματς, φυσικά, τα κρίνουν οι μεγάλοι παίκτες και από τη μία πλευρά θα δούμε τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ενώ από την άλλη τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο πρώτος ήταν γνωστός για την ανωριμότητά του, μέχρι να επιστρέψει στο Παρίσι. Εκεί, που την πρώτη του σεζόν είχε τον Μπαπέ μπροστά του, όμως ο Λουίς Ενρίκε του έδωσε επιτέλους τον ρόλο που έψαχνε. Ως «Νο 9», πλέον, ο Ντεμπελέ κάνει απίθανη σεζόν και έχει άμεση συμμετοχή σε 12 γκολ για την Παρί στο Champions League (8 γκολ & 4 ασίστ). Μόνο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατάφερε σε μία σεζόν να σκοράρει περισσότερες φορές για τους Παριζιάνους στα αστέρια (10 γκολ το 2013-14).

Σε ενισχυμένη απόδοση 6.50 βρίσκουμε την επιλογή ο Ουσμάν Ντεμπελέ να πετύχει το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση.

Οι εποχές που ο Ντεμπελέ… ξεχνούσε να γυρίσει έπειτα από διακοπές έχουν τελειώσει και, πλέον, είναι ηγέτης εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Λουίς Ενρίκε έδωσε άδεια στους παίκτες με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής μετά τον επαναληπτικό με την Άρσεναλ, εκείνος επέστρεψε νωρίτερα στο Πουασί, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο, καθώς ένιωσε ότι πήρε τις ανάσες που έπρεπε και στρώθηκε αμέσως στη δουλειά.

9 - Lautaro Martínez has scored 9 goals in Champions League this season: a joint-record for an Inter's player in a single campaign in the Champions League/European Cup, level with Hernán Crespo (9 in 2002/03). Toro.#UCL #InterBarça #InterBarcelona pic.twitter.com/MvCf2uVWdC — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 6, 2025

Ο Αργεντίνος επιθετικός της Ίντερ πάει να γράψει τη δική του ιστορία. Σκόραρε στους «16», σκόραρε στα προημιτελικά, σκόραρε στα ημιτελικά και τώρα θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στον τελικό. Μόλις 5 παίκτες σκόραραν σε όλες τις νοκ άουτ φάσεις στην ιστορία του Champions League (Λάμπαρντ, Μιλίτο, Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μανέ) και ο Λαουτάρο νιώθει πιο ώριμος από ποτέ να μπει στη λίστα. Αν βρει δίχτυα, άλλωστε, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «νερατζούρι», που πετυχαίνει 10+ γκολ στην ίδια σεζόν στην Ευρώπη.

Σε ενισχυμένη απόδοση προσφέρεται η επιλογή να κάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες 2+ σουτ εντός εστίας.

Ο Γιουπ Χάινκες ρωτήθηκε από το Kicker τι έκανε τη διαφορά και αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται στον τελικό. «Η ικανότητα να αλλάζεις ρυθμό στο παιχνίδι», απάντησε. «Η ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο που έχεις με την μπάλα στα πόδια και στο πόσο γρήγορα μπορείς να βγεις στην επίθεση, όταν την κερδίζεις», συνέχισε. «Αυτές οι αλλαγές ρυθμού είναι που κάνουν μία ομάδα μεγάλη. Είναι μία τέχνη, που ελάχιστοι έχουν καταφέρει να πετύχουν». Η δική του Μπάγερν ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες σε αυτό και έφτασε στην κορυφή. Τώρα, αυτή η «τέχνη» είναι κάτι που βλέπεις και στους δύο φιναλίστ.

Η Ίντερ ψάχνει το πρώτο Champions League από το 2010 (και συνολικά 4ο στην ιστορία της), ενώ η Παρί το πρώτο της. Έχει δώσει 167 παιχνίδια στη διοργάνωση και ανάμεσα στις ομάδες που δεν το έχουν κατακτήσει ποτέ βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας, μετά τις Άρσεναλ (211 ματς), Ντινάμο Κιέβου (185 ματς), Ατλέτικο Μαδρίτης (176 ματς). Όποιος και να πανηγυρίσει στο τέλος, αυτή η «τέχνη» μας χάρισε ήδη απίθανες στιγμές φέτος.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial