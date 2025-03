Τρίτος σταθμός του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops για το 2025, το Αιγάλεω

Η Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω υποδέχεται το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops το Σάββατο 15 Μαρτίου.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή για μικρούς και μεγάλους, για γυναίκες και άνδρες, για οικογένειες και παρέες, συνεχίζει το «ταξίδι» της στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την «σκυτάλη» παίρνει το Αιγάλεω, το Σάββατο 15 Μαρτίου, εκεί όπου η Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω θα μετατραπεί για μια ολόκληρη μέρα στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης για τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο, με τουρνουά 3×3 και πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Δήλωσε συμμετοχή στο Τουρνουά 3×3 του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στην Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω εδώ!

Στο επίκεντρο του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops βρίσκεται το τουρνουά 3×3, για τρεις μικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18+), με δωρεάν συμμετοχή για όλους και όλες.

Στο ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στο Αιγάλεω θα πραγματοποιηθούν, επίσης, πολλές δραστηριότητες σχεδιασμένες για να ψυχαγωγήσουν μικρούς και μεγάλους, όπως φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Face Painting, 360° Photo Booth, Arcade Basketball Games, διασκεδαστικά challenges για συμμετέχοντες και επισκέπτες, ένα θεαματικό Street Basketball Show από τον μοναδικό freestyler Dude K, καθώς και πολλή μουσική από τον Kiss FM 92.9!

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσω της άθλησης, της ψυχαγωγίας αλλά και της διάδοσης του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που από τους δρόμους βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops έχει «ταξιδέψει» σε Κορυδαλλό, Βούλα, Λαύριο, Μεταμόρφωση, Αμπελόκηπους, Παλαιό Φάληρο, Εύοσμο και Πανόραμα, Μαρούσι, Μοναστηράκι, Νέα Παραλία, Νέα Ιωνία, Καλαμαριά, Κηφισιά, Πειραιά και Νέα Σμύρνη και θα ακολουθήσουν πολλοί ακόμη «σταθμοί» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εντός του 2025.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στην Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγάλεω.

Πληροφορίες:

Τοποθεσία

Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω

Πρόγραμμα

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025 | 10:00-19:00

Ηλικιακές κατηγορίες τουρνουά

10-13 ετών, 14-17 ετών, 18+ ετών

Παράλληλες δράσεις

Φουσκωτό γήπεδο, Arcade Basketball Games, Challenges, 360º Photo Booth, Face Painting, Street Basketball Show

Μάθετε περισσότερα: dei3x3.eurohoops.net