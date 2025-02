ΓεροΓιοβάισα: Πάει ΟΑΚΑ και κάνει... πάρτι!

Ο γεροΓιοβάισα έκανε ξανά πάρτι στο ΟΑΚΑ και θέλει να κλείσει τη διαβολοβδομάδα με ακόμα ένα ταμείο!

Σύντροφοι πάρτι ξανά γιατί το ΟΑΚΑ μου… πάει! Την Τρίτη πιάσαμε τα απίστευτα και την Πέμπτη κάναμε ακόμα ένα απόλυτο! Ο γεροΓιοβάισα διαβάζει καλά την ομάδα του Αταμάν, ακόμα περισσότερο τον αντίπαλο. Καλή η ομάδα η Εφές, αλλά χωρίς ψυχή. Εφυγε ο Εργκίν, ξέμεινε από ψυχολογία η πρώην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε πάθος στο τέλος και ο Ναν απέδειξε γιατί είναι παιχταράς! Πάμε στα σημερινά του Ολυμπιακού και όλοι μου λένε παίξε Σάσα Βεζένκοφ για double – double στο 5.50. Εύχομαι να το κάνει, αλλά εγώ θα πάω αλλού, σε άλλα μονοπάτια, έτσι για γούρι!

Ο Φουρνιέ δε σούταρε με τρομερή ευστοχία από το τρίποντο στο Παρίσι, αλλά όταν το χέρι πάρει φωτιά, τότε, δε σταμάτα και σήμερα, σε μια ιστορική έδρα θα το κάνει. Over 2.5 τρίποντα στο 1.60. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τη νίκη αν παίξει καλή άμυνα όπως στο Παρίσι ή βάζει τα πάντα. Θα πάω με το δεύτερο και το Οver 168.5 πόντοι είναι στο 1.75. Ο Γκος αποδείχθηκε ξανά παλικάρι, καταπίνει 30λεπτα και καλύπτει τα κενά. Συνδυασμός πόντων και ασίστ στο Οver 15.5 προσφέρεται στο 2.00. Από την άλλη, ο Πάρκερ καλείται να βγει μπροστά στα δύσκολα και ο συνδυασμός πόντων, ριμπάουντ και ασίστ στο Οver 18.5 τιμάται στο 1.85. Θα κλείσω με το Over 5.5 πόντων του Αμπρίνες στο 2.00 και το Over 4.5 πόντων του Πίτερς.