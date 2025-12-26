Ο Λούκα Γιόβιτς γιόρτασε τα 28α γενέθλιά του στο Βελιγράδι με πάρτι, μουσική, χορό και την Σοφία Μιλόσεβιτς στο πλευρό του, ξοδεύοντας 20.000 €!

Ο Λούκα Γιόβιτς δεν… αστειεύεται όταν πρόκειται για τα γενέθλιά του. Ο επιθετικός της ΑΕΚ επέλεξε το Βελιγράδι για να γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του, και το έκανε με στυλ με ένα πάρτι γεμάτο γνωστές προσωπικότητες της σερβικής σκηνής, μουσική και… γενναιόδωρα ποσάα αφού σύμφωνα με το nova.rs μόνο για τη βραδιά ξόδεψε 20.000 €.

Η Σοφία Μιλόσεβιτς ήταν φυσικά στο πλευρό του, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με το εκθαμβωτικό της ντύσιμο. Το πάρτι απογειώθηκε με ζωντανές εμφανίσεις, η Ράντα Μάνοϊλοβιτς τραγούδησε για τον Γιόβιτς και τους φίλους του, ενώ ο χορευτής Γκάγκι Τζογκάνι έβαλε φωτιά στην πίστα με τις κινήσεις του.

Η τούρτα φυσικά είχε σχήμα φανέλας της ΑΕΚ και η σύντροφος του μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media!