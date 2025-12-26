Ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από την Μπολόνια πρέπει να σταματήσει τον Κάρσεν Έντουαρντς, τον παίκτη που μεταμορφώνει τη Βίρτους εντός έδρας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Μπολόνια για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους, με ανάγκη για ένα «διπλό» για βαθμολογικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους, μια εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, αντιμετωπίζουν μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη στην έδρα της, αφού μόλις πριν από περίπου δύο εβδομάδες υπέστη την πρώτη της ήττα στην Ιταλία.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν αυτή που επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια και την υποχρέωσε να φύγει με σκυμμένο κεφάλι από την έδρα της για πρώτη φορά, μετά από έξι σερί νίκες.

Τις έξι από τις οκτώ, δηλαδή, που έχει μαζέψει στη φετινή διοργάνωση. Ποιο ήταν το... μυστικό για αυτήν της τη νίκη; Ο περιορισμός του Κάρσεν Έντουαρντς. Ο παίκτης που αποτελεί τον go to guy της φετινής Βίρτους, είναι αυτός που τη μεταμορφώνει με τις εκτελέσεις του και της δίνει μεγάλη ώθηση εντός έδρας.

Μπορεί οι μέσοι όροι του να είναι υψηλοί στο σκοράρισμα, αλλά η διαφορά του στην ευστοχία, όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του είναι φανερή.

Η Βίρτους μεταμορφώνεται όταν παίζει στο γήπεδό της, εκτοξεύοντας τους δείκτες στις εκτελέσεις της. Συγκεκριμένα, σε catch n' shoot καταστάσεις μετράει 1.38 πόντους ανά κατοχή, σε αντιδιαστολή με τους 1.02 μακριά από την Ιταλία, ενώ η μεγάλη διαφορά έρχεται στις εκτελέσεις των γκαρντ της μετά από pick n' roll.

Εκεί όπου ο Έντουαρντς αλλάζει όλα τα δεδομένα. Στην Μπολόνια, η Βίρτους μετράει 1.04 πόντους ανά κατοχή (12.4 πόντοι/12 κατοχές), την ώρα που μακριά από τα γνώριμα εδάφη, το αντίστοιχο νούμερο είναι 0.59 (5.8 πόντοι/9.8 κατοχές).

Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά για μια ομάδα. Πάμε όμως να δούμε συγκεκριμένα, τι κάνει ο Έντουαρντς; Η εντός έδρας βερσιόν του φέρνει στη Βίρτους 1.07 πόντους ανά κατοχή σε τέτοιες καταστάσεις εκτέλεσης. Συγκεκριμένα 6.7 πόντους ανά 6.3 κατοχές.

Τι κάνει μακριά από την Μπολόνια; Το 1.07 μετατρέπεται σε 0.53, με 2.7 πόντους ανά 5.1 κατοχές. Όχι απλώς μεγάλη, αλλά τεράστια διαφορά για έναν παίκτη βαρόμετρο και κυρίως για έναν παίκτη που σουτάρει όποια μπάλα βρει μπροστά του, με 39% USG% και μόλις 3.8 από ασίστ.

Τα πάντα είναι εκτέλεση φέτος για τον Έντουαρντς, με τη Χάποελ να τον κρατάει στους 2 πόντους και στο 1/11 εντός παιδιάς. Καμία σχέση, δηλαδή, με όσα έκανε στα υπόλοιπα παιχνίδια στην Μπολόνια και κάπου εκεί φαίνεται το «κλειδί» για να φύγει ο Ολυμπιακός νικητής από την Ιταλία το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς στα εντός έδρας παιχνίδια της Βίρτους

Vs Ρεάλ: 14 πόντοι (1/2 2π., 3/7 3π.)

Vs Μονακό: 24 πόντοι (4/5 2π., 3/10 3π.)

Vs Παναθηναϊκός: 22 πόντοι (6/12 2π., 2/6 3π.)

Vs Εφές: 21 πόντοι (3/4 2π., 5/10 3π.)

Vs Μακάμπι: 26 πόντοι (1/2 2π., 8/15 3π.)

Vs Ντουμπάι: 23 πόντοι (6/14 2π., 3/7 3π.)

Vs Χάποελ: 2 πόντοι (1/6 2π., 0/5 3π.)