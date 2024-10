Tζόλης στο One on One της Novibet: «Απίστευτη ποιότητα η Εθνική – Δεν το πίστευα όταν έπαιξα με τον Ολυμπιακό»

Πρεμιέρα στο One on One με τη Δώρα Παντέλη στη Novibet! Πρώτος καλεσμένος με... ατάκες-φωτιά ο Χρήστος Τζόλης!

Νέα εκπομπή στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Η Δώρα Παντέλη θα παίζει… μπάλα One on One με τους καλεσμένους της σε ένα ιδιαίτερο, φρέσκο και μοναδικό σόου!

Η νέα εκπομπή στον κορυφαίο σταθμό διασκέδασης και ψυχαγωγίας στο Youtube ξεκινά με guest τον Χρήστο Τζόλη. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός άνοιξε την καρδιά του στη Δώρα Παντέλη με εκτενή αναφορά στην ζωή του και στη μέχρι στιγμής καριέρα του.

«Δεν το πίστευα όταν έπαιξα με τον Ολυμπιακό», ανέφερε ο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ μιλώντας για τις πρώτες του επαγγελματικές παραστάσεις με τον ΠΑΟΚ, προτού αναφερθεί στο καλύτερο γκολ που έχει πετύχει ποτέ και, φυσικά, στην απίστευτη ποιότητα της Εθνικής μας ομάδας.

Επιπρόσθετα: Η ζωή στο Βέλγιο, το άρθρο που τον πείραξε πολύ και τα όνειρα για το μέλλον του.

One on one με τη Δώρα Παντέλη στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Δείτε εδώ το πρώτο επεισόδιο και κάντε subscribe για να βλέπετε πρώτοι το πλούσιο content της Novibet: