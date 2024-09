O Nαδάλ απέσυρε τη συμμετοχή του από το Laver Cup

Ο Ράφαελ Ναδάλ ανακοίνωσε πως δεν θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να πάρει μέρος με την ομάδα της Ευρώπης στο Laver Cup.

Ο Ράφαελ Ναδάλ δεν θα βρεθεί τελικά στο Βερολίνο για να πάρει μέρος στo Laver Cup. Ο Ισπανός απέσυρε τη συμμετοχή του από το τελευταίο τουρνουά στο οποίο είχε γνωστοποιήσει την παρουσία του για το 2024.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που μοιράζομαι μαζί σας τα νέα πως δεν θα είμαι σε θέση να παίξω στο Laver Cup του Βερολίνου την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ομαδικό τουρνουά και πραγματικά υποστηρίζω την Team Europe, γι' αυτό και πρέπει να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από εμένα και να κερδίσει.

Είχα πολλές υπέροχες και όμορφες αναμνήσεις στο Laver Cup και πραγματικά ανυπομονούσα να βρεθώ ξανά με τους συμπαίκτες μου και τον Μπγιορν (Μποργκ), στο τελευταίο του τουρνουά ως αρχηγός. Εύχομαι τα καλύτερα στην Team Europe και θα την υποστηρίζω από μακριά» ανέφερε στη δήλωσή του ο Ναδάλ.

