Οι ώρες και το κανάλι που θα δείξει τις σημερινές (19/6) ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για το EURO 2024: Κροατία- Αλβανία , Γερμανία - Ουγγαρία και Σκωτία- Ελβετία.

Η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της Γερμανίας στο EURO 2024, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αγώνα της Αλβανίας με την Κροατία. Η νίκη είναι μονόδρομος για τις δύο ομάδες ώστε να παραμείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης . Η Γερμανία θα αναμετρηθεί στις 19.00 με την Ουγγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων, ενώ η Σκωτία θα βρει απέναντι της την Ελβετία στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας.

Κροατία - Αλβανία στη... σύγκρουση των Βαλκανίων (16.00 - ΕΡΤ 1)

Αλβανία και Κροατία δίνουν τον δικό τους τελικό στις 16.00 για να προκριθούν στη επόμενη φάση της διοργανώσης, αφού και οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στη πρεμιέρα τους.

Η Αλβανία του Σιλβίνιο μπορεί να σημείωσε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του EURO αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, μιας και ηττήθηκε με 2-1 από την Ιταλία του Σπαλέτι. Ηταν η πρώτη ήττα της Αλβανίας από τον Μάρτιο του 2023, μπαίνοντας έτσι τέλος στο αήττητο επτά αγώνων. Μπορεί να... ισοφάρισε την επιθετική συγκομιδή της προηγούμενης συμμετοχής σε EURO (ένα γκολ), ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό για τους Γείτονες.

Η Αλβανία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αμυντική δυσλειτουργία της Κροατίας, ώστε να μείνει... ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Όσον αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, θυμίζουμε πως έχει ανοίξει φάκελος από την UEFA για τα όσα έγιναν στον αγώνα με την Ιταλία. Θέση στο βασικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Χιουσάι.

ALBANIA SCORES THE FASTEST-EVER GOAL IN THE HISTORY OF THE EUROS! 22 SECONDS INTO THE MATCH VS. ITALY 😱 pic.twitter.com/CWr134AHG1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2024

Η Κροατία υπέστη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της στο EURO 2024 από την Ισπανία με 3-0, γεγονός που τη στέλνει στα... σχοινιά. Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στον ηγέτη της ομάδας, τον Λούκα Μόντριτς. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έπαιξε μόλις 65 λεπτά εναντίον της Ισπανίας, ωστόσο έκανε τις περισσότερες πάσες προς την αντίπαλη εστία. Ο αρχηγός της Χρβάτσκα έγινε ο τέταρτος γηραιότερος που αγωνίστηκε στη διοργάνωση, σε ηλικία 38 ετών και 280 ημερών και σίγουρα δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από το τουρνουά πριν τα νοκ άουτ ματς. Η τριπλέτα της μεσαίας γραμμής δεν θα αλλάξει, ενώ θέση στην ενδεκάδα αναμένεται να πάρει ο Πέρισιτς.

Πιθανές ενδεκάδες:

Κροατία (4-3-3): Λιβάκοβιτς- Στάνισιτς,Σούταλο, Γκβάρντιολ,Σόσα-,Μόντριτς,Μπρόζοβιτς,Κόβατσιτς-Κράμαριτς,Πέτκοβιτς,Πέρισιτς.

Αλβανία (4-3-3): Στρακόσια - Χιουσάι, Αγέτι, Τζιμσίτι, Μιτάι - Λάτσι, Ραμαντάνι, Ασλάνι - Χότζα, Μπρόγια, Μπαϊράμι.

Φουλ για το απόλυτο η Γερμανία (19.00 - ΕΡΤ 1)

Η Γερμανία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τη νίκη επί της Σκωτίας με 5-1 θέλει να νικήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πέμπτη φορά (1972, 1980, 1996 και 2012). Σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας, τότε, θα μπορεί να κάνει... όνειρα τίτλου, μιας και στις τρεις από τις τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις κατέκτησε την κούπα.

Η πεντάρα κόντρα στους Σκωτσέζους ήταν και η μεγαλύτερη νίκη διοργανώτριας χώρας στον εναρκτήριο αγώνα της σε EURO, αλλά και της Γερμανίας στη διοργάνωση. Παράλληλα, η ομάδα του Νάγκελσμαν έγινε η τρίτη ομάδα στην ιστορία του τουρνουά που πετυχαίνει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα.

Fans celebrate as host #Germany kick off #euro2024 with a smashing 5-1 win over 10-man Scotland.



Splendid goals from Florian Wirtz, Jamal Musiala, & Kai Havertz led the hosts to the triumph.#dfbteam #GERSCO pic.twitter.com/bS2BmLt5FK June 15, 2024

Στον αντίποδα, η ομάδα του Μάρκο Ρόσι ξεκίνησε απογοητευτικά τις υποχρεώσεις της στο EURO 2024 με ήττα 3-1 από την Ελβετία. Σε ένα απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω με δυο τέρματα, ο Βάργκα την έβαλε ξανά στο ματς, ωστόσο το γκολ του δεν ήταν αρκετό, μιας και ο Έμπολο διαμόρφωσε το 3-1.

Ο Βάργκα έχει πετύχει επτά γκολ σε μόλις εννέα συμμετοχές με την Ουγγαρία σε όλες τις διοργανώσεις και θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα επιδιώξει να βάλει δύσκολα στην αντίπαλη άμυνα. Πάντως, η Ουγγαρία δεν έχει νικήσει στα τελευταία επτά παιχνίδια της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μιας και η τελευταία επιτυχία... χάνεται το 2016 κόντρα στην Αυστρία.

Τι λέει η παράδοση; Αυτή θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα στη Γερμανία και την Ουγγαρία σε μεγάλο τουρνουά. Είχαν συναντηθεί δύο φορές στο Μουντιάλ του 1954, τότε, οι Μαγυάροι νίκησαν 8-3 στη φάση των ομίλων, πριν η Δυτική Γερμανία νικήσει 3-2 στον τελικό, σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών. Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν και στη φάση των ομίλων του EURO 2020, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Πιθανές ενδεκάδες:

Γερμανία (4-2-3-1): Νοιερ,- Κίμιχ,Ρούντιγκερ,Γιόναταν Τα,Μίττελστατ-Κρόος,Άντριχ - Μουσιάλα, Γκουντογκάν,Βιρτς-Χάβερτσς

Ουγγαρία (3-4-2-1) :Γκουλάτσι - Λανγκ, Όρμπαν ,Σάλαϊ ,- Φιόλα, Νάγκι , Σάφερ, Κέρκεζ,- Σάλαϊ ,Σομποσλάι- Βάργκα.

Η Ελβετία ψάχνει νίκη... πρόκρισης (22.00 - ΕΡΤ 1)

Στο τελευταίο ραντεβού της ημέρας, η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Σκωτία και αναζητά τη νίκη που μπορεί να τη φέρει μια ανάσα από την πρόκριση.

Η Σκωτία καλείται να αντιδράσει απέναντι στους Ελβετούς στην Κολωνία, μετά τη συντριβή από τους Γερμανούς με 5-1. Η παράδοση δεν είναι... σύμμαχος, μιας κι έχει νικήσει σε μόλις έξι από τους 33 αγώνες της σε μεγάλες διοργανώσεις, ποσοστό που δεν ξεπερνά το... 20%.

Από την άλλη πλευρά, η Ελβετία έρχεται με φόρα μετά τη νίκη της επί της Ουγγαρίας με 3-1. Ο Ντούα και ο Έμπισερ σκόραραν και οι δύο στις πρώτες τους εμφανίσεις στο EURO, ενώ ο Εμπολό σφράγισε τη νίκη στις καθυστερήσεις.

Switzerland get their EURO 2024 campaign off to a winning start 💪 pic.twitter.com/lkkSApi31q — OneFootball (@OneFootball) June 15, 2024

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων σε μεγάλη διοργάνωση, αφού η Σκωτία είχε νικήσει 1-0 στη φάση των ομίλων στο EURO 1996. Ωστόσο, εκείνη η επιτυχία ήταν η μοναδική για τους Σκωτσέζους στα τελευταία πέντε παιχνίδια της εναντίον της Ελβετίας σε όλες τις διοργανώσεις.

Αυτό το ζευγάρι συναντήθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2006, όταν οι Ελβετοί επικράτησαν 3-1 σε φιλικό παιχνίδι.

Πιθανές ενδεκάδες

Σκωτία(3-4-2-1): Γκαν- Χέντρι,Χανλι ,Tίρνεϊ-Ρόμπερτσον,ΜακΤόμινεϊ,ΜακΓκρέγκορ, Ράλστον-ΜακΓκιν ,Κρίστι -- Άνταμς

Ελβετία (3-4-2-1):Ζόμερ- Ροντρίγκες,Ακάντζι,Σερ- Έμπισερ,Τσάκα ,Φρόιλερ,Ρίντερ-Βάργκας-Εντόι- Εμπολό