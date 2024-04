Στα χέρια κόντεψαν να πιαστούν στο τέλος του συγκλονιστικού ντέρμπι Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι Έντσο Φερνάντες και Μέισον Μάουντ με την «Daily Mail» να αποκαλύπτει τι ειπώθηκε μεταξύ τους!

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντέρμπι της φετινής σεζόν της Premier League ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι «μπλε» ήταν εκείνοι που τελικά πανηγύρισαν, παίρνοντας το «τρίποντο» με μια επική ανατροπή στο φινάλε!

Στο ντέρμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» δεν έλειψαν οι εντάσεις, με τους Έντσο Φερνάντες και Μέισον Μάουντ να πρωταγωνιστούν. Μη ξεχνάμε ότι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός επέστρεψε για πρώτη φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά την αποχώρηση του από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι.

Λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, οι Φερνάντες και Μάουντ είχαν μια «κοκορομαχία», κολλώντας τα κεφάλια τους, την ώρα που το σκορ ήταν 3-2 υπέρ της Γιουνάιτεντ.

Η «Daily Mail» αποκάλυψε τι είπε ο Αργεντινός σταρ των «Μπλε» στον Άγγλο.

«Αυτή είναι η Τσέλσι, ρε γ@@@@ δειλέ, δειλέ, δειλέ», φαίρεται να φώναξε στον άλλοτε παίκτη της ομάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Φερντάντες χρησιμοποίησε τη λέξεη «cagon» που σημαίνει «δειλός» ή «κότα».

Enzo Fernandez to Mason Mount: "This is Chelsea, coward, coward..."



~ @SC_ESPN pic.twitter.com/w96MEXs621