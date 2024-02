Ο επικεφαλής της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027 για οικογενειακούς λόγους, παρόλο που είχε ψηφιστεί μια τροπολογία που του επέτρεπε να το κάνει.

«Αποφάσισα πριν από περίπου έξι μήνες ότι δεν σκοπεύω να θέσω υποψηφιότητα το 2027», είπε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν σε συνέντευξη Τύπου μετά το Συνέδριο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο Παρίσι. «Ο λόγος είναι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κάθε οργανισμός χρειάζεται φρέσκο αίμα, αλλά κυρίως επειδή έλειπα από την οικογένειά μου επτά χρόνια τώρα», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Τσέφεριν ήρθε λίγο αφότου τα κράτη μέλη της UEFA ψήφισαν συντριπτικά υπέρ μιας σειράς τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένου ενός μέτρου που θα επέτρεπε στον Τσέφεριν να παραμείνει δυνητικά στον ρόλο του μέχρι το 2031.

«Εσκεμμένα δεν ήθελα να αποκαλύψω τις σκέψεις μου πριν, γιατί πρώτον, ήθελα να δω το πραγματικό πρόσωπο ορισμένων ανθρώπων και το είδα», τόνισε ο Σλοβένος επικεφαλής του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2016 μετά την πτώση του Γάλλου Μισέλ Πλατινί.

«Έχω μια όμορφη ζωή στο ποδόσφαιρο, έχω μια όμορφη ζωή και εκτός ποδοσφαίρου».

Η αλλαγή του καταστατικού που αφορά την προεδρία δεν αίρει το όριο των τριών θητειών, αλλά ορίζει ότι η θητεία άρχισε ή υπηρετούσε πριν από την 1η Ιουλίου 2017 δεν θα ληφθεί υπόψη.

