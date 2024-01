Ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν παραιτήθηκε από τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου στην ΟΥΕΦΑ λόγω πρότασης για αλλαγή του καταστατικού του οργανισμού που θα επέτρεπε στον πρόεδρο, Αλεξάντερ Τσέφεριν, να παραμείνει πέρα από μια τρίτη θητεία στο «τιμόνι» της Ομοσπονδίας.

Ο κανόνας ότι ο πρόεδρος και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA μπορούσαν να υπηρετήσουν το πολύ 12 χρόνια εισήχθη το 2017 από τον νυν πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Αλεξάντερ Τσέφεριν ως μέρος ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων.

Ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν πιστεύει ότι ο Σλοβένος σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα όταν τελειώσει η τρίτη του θητεία το 2027. Ο Μπόμπαν, ο πρώην μέσος της Μίλαν και της Εθνικής Κροατίας, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύτηκε στο κροατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Telegram την Πέμπτη (25/01), λέγοντας:

«Μίλησα με τον πρόεδρο της UEFA για ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής στο Αμβούργο – την πρόταση να αλλάξει το καταστατικό της ΟΥΕΦΑ για να καταστεί δυνατή η νέα υποψηφιότητα του Τσέφεριν μετά τη λήξη της τελικής του θητείας.

Αφού εξέφρασα τη βαθύτατη ανησυχία μου και την πλήρη διαφωνία μου με την ίδια την πρόταση, ο πρόεδρος απάντησε ότι δεν βλέπει κανένα νομικό ή ηθικό πρόβλημα σε αυτήν – και ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, θα προχωρήσει σε αυτήν την ιδέα που θεωρώ μοιραία».

🚨 ⚽️ UEFA’s Chief of Football Zvonimir Boban, former Milan and Croatia great, abruptly quit yesterday, issuing a blistering critique of plans that could keep Aleksander Ceferin in post as president for 15 years, well beyond stated term limit. Story 👇🏾 https://t.co/5yzwJTYzR7

Ο Μπόμπαν, ο οποίος εντάχθηκε στην UEFA το 2021, πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω πλήρως ότι τίποτα δεν είναι ιδανικό, ιδιαίτερα ο εαυτός μου. Γνωρίζω επίσης ότι πολλές φορές πρέπει να αποδεχτούμε μια λογική συμβιβασμού, αλλά αν αποδεχόμουν μια απόφαση που είναι τόσο δύσκολη και τόσο λάθος, στρέφοντας το κεφάλι μου από αυτήν, θα πήγαινα ενάντια σε αρχές και γενικές αξίες στις οποίες πιστεύω βαθιά. Δεν προσποιούμαι ότι είμαι κάποιου είδους ήρωας και ξέρω ότι πολλοί άλλοι έχουν την ίδια γνώμη [με εμένα]. Είναι ίσως αφελές, αλλά σίγουρα σωστό. Σε αυτά τα τρία χρόνια η σχέση και η συνεργασία μου με τον Αλεξάντερ και όλους τους συναδέλφους μου στην UEFA ήταν εξαιρετική – θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτό και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Λυπάμαι αλλά φεύγω από την Uefa».

Η UEFA από την πλευρά της εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η UEFA επιθυμεί να ανακοινώσει την αποχώρηση του Ζβόνιμιρ Μπόμπαν από τον οργανισμό κατόπιν κοινής συμφωνίας. Ο Μπόμπαν εντάχθηκε στον οργανισμό το 2021 ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου και ξεκίνησε πολλά σημαντικά έργα στην τεχνική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης του ποδοσφαιρικού συμβουλίου της UEFA και του φόρουμ ποδοσφαίρου νέων».

Today, we announce the departure of Zvonimir Boban from the organisation by mutual agreement.



We extend our gratitude for his dedicated service and wish him the best of luck in his future career endeavours.



Full statement: ⬇️