3ο Runners of the Year

To Tihiorace θέλοντας να επιβραβεύσει τους Έλληνες δρομείς πραγματοποίησε για 3η χρονιά τα βραβεία Runners Of The Year στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στο ΟΑΚΑ το Σάββατο που μας πέρασε 27/1 με μεγάλη επιτυχία.

Κόσμος από όλη την Ελλάδα μας τίμησε με την παρουσία του και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό, μα πάνω απ’όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες δρομείς που με την παρουσία τους και το ήθος τους αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το μέγεθος και τον χαρακτήρα του δρομικού κοινού!

Τα βραβεία έχουν 3 βασικές κατηγορίες (δρόμου, βουνού & ειδικές βραβεύσεις) και δόθηκαν στους: Μαρινάκου Αναστασία, Αναγνώστου Μάριο, Πριβιλέτζιο Γκλόρια, Καραϊσκο Παναγιώτη, Ξηροφώτου Μάρθα, Ζησιμόπουλο Φώτη (σε 2 κατηγορίες), Μεϊντάνη Φωτεινή, Πούρικα Μανώλη, Γιαζιτζίδου Χριστίνα (2 βραβεία), Σελέτη Δημήτρη, Τζαβάρα Νικολέτα, Νούλα Βαγγέλη, Λιγνό Γεράσιμο, Κατσαρό Θεόδωρο, Πουρλιάκα Πλούταρχο, Κουρκουρίκη Ιωάννη, Πουρλίδα Θωμά, Παναρίτη Παναγιώτη, Ελευθερίου Δημήτρη, Παγουνάδη Θανάση, Παπαποστόλου Μαρία, Ζιώγα Νίκη & Παρασκευά Κωνσταντή. (Πιο αναλυτικά https://runnersoftheyear.com)

Το κοινό συγκίνησαν οι μελωδίες της ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, τα λόγια του μεταμοσχευμένου πρωταθλητή Κατσαρού Θεόδωρου και ο λόγος του μικρού Γιάννη από την Άμφισσα (Αθλητής με Αναπηρία) που μίλησε για τη ΜΗ βία στα γήπεδα και την ομόνοια μεταξύ μας!

Ακούστηκαν πολλαπλά μηνύματα από ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την φύση.

Περίπου 600 άτομα συγκεντρώθηκαν στη φετινή εκδήλωση και έδωσαν ραντεβού του χρόνου να ξανά ανταμώσουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Ελληνικού δρομικού χώρου!