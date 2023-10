ΓεροΓιοβάισα: Η Δευτέρα που συγκλονίζει!

Αυτή η Δευτέρα περνά στην... ιστορία! Ντερμπάρα στο μπάσκετ, ματσάρες στο ποδόσφαιρο και ο γεροΓιοβάισα τα χει δει όλα...

Γύρισε ο κόσμος ανάποδα και η Δευτέρα έγινε η αγαπημένη μου μέρα. Ναι, Δευτέρα του... τρόμου για όσους δεν ασχολούνται με μπάλα. Αρχή με ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ και όλα... σταματάνε. Θα σπάσει το σερί των Πειραιωτών η ομάδα του Αταμάν; Ναι ή όχι; Ας το αποφασίσει η ιστορία, γιατί ο γεροΓιοβάισα θα πάει με ειδικά παικτών! Ο Μήτογλου θα πάρει πάνω του πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές και κόντρα στην Μπασκόνια έδειξε πως μπαίνει στο σωστό δρόμο. Οver 10.5 πόντοι προσφέρονται στο 1.75! Οι «ερυθρόλευκοι» θα απαντήσουν με Κάνααν, άλλωστε ο Αμερικανός φροντίζει στα ντέρμπι να βάζει πάντα μεγάλα σουτ. (Over 10.5 στο 1.83). Γκος Over 14.5 (πόντοι, ασίστ, ριμπάουντ) και Γκριγκόνις Over 1.5 τρίποντο οι άλλες μου επιλογές σε ματς...Under 153.5 πόντων.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε άλλη μια ντερμπάρα! Είπαμε, τα σημεία για τους άλλους, εμείς πάμε αλλού. Οι δυο ομάδες παίζουν ανοιχτά, γουστάρουν το επιθετικό παιχνίδι, αλλά έχουν και κενά στην άμυνά τους. Το g/g με ελκύει και το 1.78 είναι η επιλογή μου.



Στην Κρήτη ο Ολυμπιακός καλείται να περάσει το εμπόδιο του ΟΦΗ και θα παρουσιαστεί χωρίς τους δυο καλύτερους παίκτες του. Τελευταία φορά που ηττήθηκε ο Ολυμπιακός σε γήπεδο της περιφέρειας ήταν τον Οκτώβριο του 2018, με 1-0 απου τον ΟΦΗ. Ομάδες που δημιουργούν φάσεις και το Over 2.5 στο 1.70 είναι η επιλογή μου.