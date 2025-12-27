Ο γιος του Αντώνη Φώτση στα χνάρια του πατέρα του: Σημείωσε τους πρώτους του πόντους στην Elite League

Ο Βαγγέλης Φώτσης αγωνίζεται στις υποδομές του Πρωτέα Βούλας και έκανε το ντεμπούτο του στην Elite League, σκοράροντας τους πρώτους του πόντους.

Ο Βαγγέλης Φώτσης, γιος του Αντώνη Φώτση, έκανε το ντεμπούτο του στην Elite League στην πρόσφατη αναμέτρηση του Πρωτέα Βούλας με τους Μαχητές Πειραματικό, σκοράροντας τους πρώτους του πόντους στην κατηγορία.

Ο Φώτσης junior είναι γεννημένος στις 9 Μαΐου 2009 και αγωνίζεται στις υποδομές του Πρωτέα Βούλας. Η ομάδα των νοτίων προαστίων ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο των Μαχητών και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-3, συνεχίζοντας από την τρίτη θέση της κατάταξης στην Elite League.

Ο Ντίνος Καλαμπάκος πέρασε τον Φώτση στο παρκέ στα τελευταία λεπτά, κι εκείνος μάζεψε ένα αμυντικό ριμπάουντ, κερδίζοντας φάουλ από τον αντίπαλό του και σημειώνοντας τους πρώτους του πόντους από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 85-56 στα 43" πριν από το τέλος.

Οι πρώτοι πόντοι του Βαγγέλη Φώτση στο 1:56:40