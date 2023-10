Γώγος: «Δεν έπαιξε θέατρο ο Χουάνκαρ, μετράει μόνο η γνωμάτευση του γιατρού αγώνα» (vid)

Ο Χρήστος Γώγος μίλησε και στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για το πώς βίωσε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, τον Χουάνκαρ αλλά και τη σημασία της γνωμάτευσής του.

Ο γιατρός του ντέρμπι, Χρήστος Γώγος, είχε μιλήσει στο Gazzetta για το... τρίτο ημίχρονο στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, τις απειλές προς το πρόσωπό του, το πρόβλημα του Χουάνκαρ και όχι μόνο. Ο εν λόγω γιατρός έκανε δηλώσεις και στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Ο έμπειρος γιατρός επισήμανε σχετικά για:

Τον αγώνα: «Τεράστια η δυσκολία του παιχνιδιού, γιατί ενώ εξελισσόντουσαν όλα καλά, προέκυψε το συγκεκριμένο γεγονός. Είμαι γιατρός στα γήπεδα από το 1991 μέχρι σήμερα, με ένα σταμάτημα από το 2010 έως το 2016 που είχα πάει στο εξωτερικό. Το γήπεδο και το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Δεν βγάζουμε χρήματα.

Σας λέω εκ των προτέρων ότι η αμοιβή ενός γιατρού αγώνα είναι 100 ευρώ μεικτά, 80 στην τσέπη, αλλά δεν τα παίρνω κι όλας, γιατί είναι πολλά τα διαδικαστικά και δεν με ενδιαφέρει. Στο παιχνίδι πάω για να το δω και πολλές φορές με αυτούς τους παίκτες που θαυμάζουμε, να βγάλουμε μια φωτογραφία ή για το παιδί μας ή το εγγόνι τώρα που έχω μια φανέλα, από οποιαδήποτε ομάδα. Εχω πολλές φωτογραφίες με όλους.

Ήμουν γιατρός αγώνα στον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ήμουν γιατρός αγώνα παλιά στον Αθηναϊκό τότε που ο Αλέξης είχε χτυπήσει στο σαγόνι και κόντεψε να πεθάνει, ήμουν σε παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νίκαια που είχε γίνει πάλι συμβάν. Η εμπειρία μου είναι τεράστια. Είμαι εκπαιδευτής γιατρός της UEFA για κακώσεις αυχένα και όλοι οι γιατροί των ομάδων εκπαιδεύτηκαν από εμένα».

Το τι συνέβη μετά τον τραυματισμό και τη γνωμάτευσή του: «Μια γνωμάτευση υπάρχει στα ελληνικά και τα αγγλικά, για να τη διαβάσει και ο διαιτητής.

Η γνωμάτευση δεν έχει αλλάξει και περιγράφει γεγονότα. Να ας πω ότι ο Νόμος της Super League που λέει ότι ο γιατρός πρέπει να πει αν ο παίκτης είναι ικανός ή όχι για τον αγώνα, έχει έλλειμμα. Την ικανότητα δεν την βλέπουμε μόνο κλινικά: κάνουμε εργαστηριακές εξετάσεις, αξονικές, καρδιογραφήματα, υπέρηχο. Εν προκειμένω χρειαζόταν να γίνει ακουόγραμμα, εις ευήκοον όλων, γιατί χρειαζόταν ακουόγραμμα, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει από το τίποτα μέχρι μια ολική ρήξη τυμπάνου. Πώς μπορώ να το ξέρω εγώ κλινικά. Έμμεσα μπορεί να το δω.



Όταν κλήθηκα, πήγα πρώτος, βούιζε το κεφάλι του. Όταν πήγα μέσα στο γήπεδο να τον εξετάσω, ο άνθρωπος είχε οριζόντιο νυσταγμό, που σημαίνει αστάθεια. Δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ, ούτε να περπατήσω. Παράλληλα, σε μια αδρή ωτορινολαρυγγική εξέταση, που τρίβεις απλά τα δάχτυλα δίπλα στο αυτί και τον ρωτάς αν ακούει, μου είπε ότι από το αριστερό αυτί ότι δεν άκουγε, ενώ από δεξί άκουσε. Αφού διαπιστώσαμε ότι δεν είχε εξωτερική πλήξη, κάψιμο από την κροτίδα, μαύρισμα ή αιμάτωμα, ζήτησα να έρθει το φορείο και να πάει στο ιατρείο του γηπέδου.

Στο ιατρείο μπήκε μέσα ένα μπουλούκι ανθρώπων που ενδιαφέρονταν και οι δυο γιατροί, ο Χρήστος Θέος και ο γιατρός του Παναθηναϊκού ο Αλεξανδρόπουλος. Αφού τον εξετάσαμε, η κλινική του εικόνα ήταν όπως και έξω. Με καλεί ο διαιτητής για να μάθει και πάμε μαζί με όλους. Μέσα στον χώρο ήταν οι Μαρινάκης, Καραπαπάς, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, οι παρατηρητές και πολύς κόσμος.

Εκεί εξήγησα στον διαιτητή ότι ο παίκτης σε εκείνη τη φάση είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να παίξει. Αυτή δεν ήταν γνωμάτευση. Η γνωμάτευσή μου έχει ώρα 22:10. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο ένας έριχνε ευθύνες στον άλλο για να γράψει ο γιατρός του αγώνα αν ο παίκτης είναι fit or not fit. Το fit ευνοούσε τον Ολυμπιακό, το not fit τον Παναθηναϊκό. Πώς μπορούσα να γράψω κάτι τέτοιο, χωρίς εξετάσεις;

Και οι εξετάσεις είναι ακουόγραμμα και να πάει σε ωτορινολαρυγγολόγο να τον βάλει στα μηχανήματα να τον δει αν έχει ισορροπία. Πήγα τρεις φορές μέσα, και πάντοτε όχι μόνος, ζητούσα να είναι και οι γιατροί των ομάδων. Αφού τον εξετάσαμε και αφού μιλήσαμε και μαζί, όλοι μου ευχήθηκαν, Χρήστο δική σου η ευθύνη, για να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Η απάντηση στην όλη ιστορία είναι και γραπτώς και σας διαβάζω. Είναι στα αγγλικά, όπως την έδωσα στον διαιτητή. Μπορείτε να τη μεταφράζετε.

Ήρθε και η εισαγγελέας του αγώνα, τη φωτογράφισαν όλοι τη γνωμάτευση, αλλά δεν βγάζω τη φωτογραφία γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρρητο. Ο Χρήστος Γώγος δεν άλλαξε ποτέ γνωμάτευση, αλλά ο κοσμάκης που δεν ξέρει την βελτίωση της κλινικής εικόνας, την οποία κάνω εγώ περιγραφή, θεωρεί ότι την άλλαξα. Δυστυχώς, αυτό βγήκε από έναν δημοσιογράφο του ΣΠΟΡ FM, από ότι μου περιγράφηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμένα με καταδικάζουν χωρίς λόγο. Έχω δεχτεί πάνω από 4-5.000 τηλέφωνα που δεν μπορώ να απαντήσω, αντίστοιχα μηνύματα που με βρίζουν πατόκορφα, επίσης μου βρίζουν την πεθαμένη μάνα μου, που δεν έχω κάτι πιο ιερό.

Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά μέσα στο γήπεδο είμαι για όλους. Ρωτήστε τον Αντώνη Αντωνιάδη, που τον έχω χειρουργήσει. Ρωτήστε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο που είναι χειρουργημένος από μένα δεύτερη φορά. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Και ναι όταν έχεις μπροστά σου τον πρόεδρο της Super League, τον κ. Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι είμαστε φιλαράκια. Ο Μπέος ήταν συμμαθητής μου».

Το εάν δέχτηκε πιέσεις: «Όχι. Ο καθένας ήθελε από τη δική του πλευρά αυτό που ήθελε, αλλά κανείς δεν με πίεσε. Όλοι ανέφεραν ότι θα το πάρουν μετά στα χαρτιά. Όλοι ήταν κύριοι απέναντί μου, δεν με πίεσαν ούτε φυσικά ούτε λεκτικά. Επίσης δεν έμεινα ποτέ μόνος με τον έναν παράγοντα ή τον άλλο. Πάντοτε τους ζητούσα να είμαστε όλοι μαζί».

Το εάν θα μπορούσε να συνεχιστεί ο αγώνας μετά από τόση ώρα διακοπής: «Όχι βέβαια, γι’ αυτό και περίμεναν όλοι. Όλοι περίμεναν τα χαρτιά, γιατί ήθελαν ενδόμυχα να γράφουν κάτι για να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Αν ήμουν ένας υπεύθυνος μιας ομάδας, θα έλεγα παίρνω τον παίκτη μου και πάνω να κάνω, όχι να μου πει ο γιατρός αν παίζει ή όχι για να κατηγορήσω τον γιατρό ή να κατηγορήσω τον έναν ή τον άλλον. Δεν φταίω εγώ, δεν είναι δική μου δουλειά.

Δεν έχει διάσειση ο παίκτης, υπακουσία έχει, δεν άκουγε. Γιατί το αιθουσαίο σύστημα μέσα στο κεφάλι είναι 3 ημικύκλιοι σωλήνες που νευρώνονται και δίνουν πληροφορία στο κέντρο του εγκεφάλου και δίνουν την εντολή αν μπορείς να μείνεις όρθιος ή όχι. Αυτό διαταράχθηκε. Δεν είναι διάσειση είναι να μην προσανατολισμένος σε χώρο, χρόνο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν έπαιξε θέατρο ο Χουάνκαρ. Αν έχει πέσει κάτω από κροτίδα, κάνουμε με τα δάχτυλα το τρίψιμο.

Αν ο παίκτης πει ότι δεν ακούει ενώ ακούει, φαίνεται από τα βλέφαρα που αντιδρούν. Άρα σημαίνει ότι παίρνει τον ήχο. Δεν έλεγε ψέματα ο Χουάνκαρ. Ο άνθρωπος δεν άκουγε και στη συνέχεια βελτιώθηκε και μου απαντούσε. Αν δεν πήγαινε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, θα πήγαινε στο Ασκληπείο Βούλας, στο οποίο είμαι διευθυντής, που εφημέρευε.

Δεν χρειαζόταν αξονική ή μαγνητική. Ο άνθρωπος αυτός χρειαζόταν ωτορινολαρυγγική εξέταση και ακουόγραμμα. Για να πιστοποιήσουμε εάν έχει πρόβλημα το τύμπανό του. Αυτό είναι που προκαλείται από μια βαριά κάκωση του αυτιού, του τυμπάνου».

Την αλλαγή που πρέπει να γίνει στους κανονισμούς: «Δεν μπορεί ο γιατρός του αγώνα να καλείται να πάρει απόφαση για fit ή not fit. Έχει πάψει να μπαίνει ο γιατρός του αγώνα στο γήπεδο, μπαίνουν οι γιατροί των ομάδων. Ο γιατρός του αγώνα είναι ο κυματοθραύστης. Χθες χρειάστηκε να πάω στην 7 για δύο μεθυσμένους οπαδούς. Έφυγα από τον αγώνα και πήγα στην εξέδρα. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Ο γιατρός του αγώνα είναι για τον αγώνα, τώρα οφείλει να τρέχει για όπου του το ζητούσουν και να είναι και στον αγώνα».

Τη γνωμάτευσή του: «Ό,τι και να αναφέρουν από το Υγεία, η γνωμάτευση του γιατρού αγώνα μετράει. Δεν μετράει τίποτα άλλο».