Οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ονς Ζαμπέρ πέρασαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις στα προημιτελικά στο Wimbledon.

Οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ονς Ζαμπέρ μετέτρεψαν σε εύκολη υπόθεση τα παιχνίδια τους στον 4ο γύρο του Wimbledon και την πρόκρισή τους στα προημιτελικά.

Η Σαμπαλένκα νίκησε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-4, 6-0 και έκλεισε ραντεβού με τη Μάντισον Κις, στοχεύοντας στη 2η παρουσία της στα ημιτελικά του Wimbledon μετά το 2021.

@Ons_Jabeur has revenge on her mind for the quarter-final with Elena Rybakina...#Wimbledon pic.twitter.com/xA3RmSaefb