Μέλος του Football for the Goals είναι επίσημα από σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ, με την Ενωση να μπαίνει σε μια ποδοσφαιρική κοινότητα που ανήκουν ήδη κορυφαίοι σύλλογοι και ομοσπονδίες.

Η σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ:

Μέλος του Football for the Goals είναι επίσημα από σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ. Το FFTG είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που παρέχει μια πλατφόρμα για την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, προκειμένου να συνεργαστεί και να υποστηρίξει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), όπως υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η ισχυρή και σημαντική εμβέλεια του ποδοσφαίρου προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, ώστε να γίνουμε όλοι φορείς αλλαγής, ευθυγραμμίζοντας τα μηνύματα, τις στρατηγικές και τις λειτουργίες μας με τις φιλοδοξίες των SDG.



Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου – από συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα και συλλόγους, μέχρι ενώσεις παικτών, οργανωμένες ομάδες φιλάθλων, καθώς και μέσα ενημέρωσης και εμπορικούς εταίρους – στο να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις βιωσιμότητας και να εφαρμόσουν στρατηγικές SDG που θα οδηγήσουν σε αλλαγή συμπεριφοράς.



Μέλη του Football for the Goals είναι -μεταξύ πολλών άλλων- οι διεθνείς ομοσπονδίες UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, AFC, OFC, οι Εθνικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ρουμανίας, του Μεξικού, αλλά και της Ελλάδας και της Κύπρου, οι λίγκες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, σύλλογοι όπως ο Άγιαξ, η ΚΠΡ, η Κάντιθ και ιδρύματα ομάδων όπως αυτά των Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Λέστερ και Ίντερ.