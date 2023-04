ΓεροΓιοβάισα: Οταν ξέρεις μπάλα...

Ο γεροΓιοβάισα έκανε... πάρτι την Τετάρτη και δέχεται συγχαρητήρια! Χαλαρά σήμερα, γιατι ακολουθεί δυνατό ΣΚ!

Αυτό κι αν ήταν... ποδοσφαιρικό πάρτι! ΓεροΓιοβάισα τι τους έκανες... Ο κόσμος με αποθέωσε για όσα έγιναν την Τετάρτη, αφού πέρασε πανεύκολα ο άσος της ΑΕΚ, στο ρελαντί η νίκη της Σίτι και με κίνηση καρατέκα ρίξαμε στο καναβάτσο και τη Μπράιτον! Ναι, στο 5.50 ο άσος της Νότιγχαμ που δώσαμε! Καλός ο γέροΓιοβάισα; Κι από ειδικά στοιχήματα, Εντουαρντς στο 2.10 και Παπανικολάου! Α π ο θ έ ω σ η!

Πάμε στα σημερινά και πριν... τρέξω στο ΣΕΦ, θα σταθώ στο διπλό της Ντόρτμουντ στο 1.44! Αν χάσει κι αυτό το πρωτάθλημα, δεν ξέρω πότε ξανά θα έχει την ευκαιρία. Μόλις μια νίκη έχει η Μπόχουμ στα 12 τελευταία και δεν μπορώ να σκεφτώ πως δεν θα περάσουν οι Βεστφαλοί από το «Ρούρσταντιον».

Πάμε Πειραιά! Δεν θα πω τίποτα για Κάουνας ακόμα, δε θα γράψω τίποτα για Βεζένκοφ! Κλειστό ματς κι απόψε, με τον νικητή να κερδίζει στις λεπτομέρειες. Πάμε με ειδικά παικτών χαλαρά, μιας και ακολουθεί δυνατό στοιχηματικό σαββατοκύριακο. Θαρρώ, πως ο Σακιέλ ΜακΚίσικ θα συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις με Over 8.5 πόντους. Επιμένουμε στον Παπανικολάου στο Over 3.5 ριμπάουντ, αλλά και στο Οver 1.5 τρίποντα, ενώ θα πάμε με Over 4.5 ασίστ του Καλάθη.

Θα κλείσουμε με Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις! Οι Καταλανοί έκαναν πάρτι στο πρώτο ματς, διέλυσαν τους Λιθουανούς και δε βλέπω πως δεν θα κάνουν το 2-0. Πέντε σερί εντός έδρας νίκες κόντρα στους Λιθουανούς μετρούν οι «μπλαουγκράνα», που έχουν συνολική παράδοση 15-3 απέναντι στην αντίπαλό τους. Στο 1.91 o άσος στο -12,5 αποτελεί την επιλογή μου.