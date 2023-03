Η μητέρα του Ασράφ Χακίμι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τις βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος του γιου της δηλώνοντας σίγουρη για την αθωότητά του.

Επίσημα κατηγορείται ο Ασράφ Χακίμι για βιασμό μετά την εις βάρος του καταγγελία από νεαρή γυναίκα, με τον Μαροκινό αμυντικό να έχει τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση.Η μητέρα του Μαροκινού διεθνή μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τις κατηγορίες εναντίον του εκφράζοντας την σιγουριά της για την αθωότητά του.

Πιο συγκεκριμένα σε δήλωσή της στο Et Bel Arabi, δήλωσε «Η καρδιά μου λέει ότι ο Άσραφ είναι αθώος. Είναι ένα καλά μορφωμένο αγόρι. Δεν του αξίζει αυτό που του συμβαίνει. Συζήτησα με τον γιο μου και μου ορκίστηκε ότι δεν έκανε τίποτα. Πώς μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για βιασμό όταν ήταν, εκείνο το βράδυ, με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Γαλλία, όπου είναι εγκατεστημένες πολλές κάμερες παρακολούθησης».

Mère d’Achraf Hakimi : « Mon cœur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent. »



(🗣️ @Izemanass) pic.twitter.com/HoxJsan38Z