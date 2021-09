Βραζιλία - Αργεντινή: Τα... έχωσε άσχημα ο Μέσι

Εξαλλος ο Λιονέλ Μέσι με τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο Σάο Πάολο τόνισε πως η όλη κατάσταση είναι καταστροφική για το ποδόσφαιρο.

Οργισμένος ο Λιονέλ Μέσι για τα τραγικά που συμβαίνουν στο ματς της Αργεντινής με τη Βραζιλία μίλησε ξεκάθαρα για... τσίρκο! «Θα μπορούσαν να μας έχουν απομακρύνει πριν από τρεις ημέρες όταν ήρθαμε στη Βραζιλία. Γιατί περίμεναν να ξεκινήσει το παιχνίδι για να το κάνουν αυτό; Αυτό είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι ένα τσίρκο» σχολίασε ο Αργεντίνος σταρ, με την ομάδα του να μη συνεχίζει την αναμέτρηση.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG