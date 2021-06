EuroLeague: «Προς Βερολίνο το Final 4 του 2022»

Το επόμενο Final Four της EuroLeague, to 2022, αναμένεται να διεξαχθεί στο Βερολίνο!

Η χώρα δεν θα αλλάξει, μόνο η πόλη. Το Final 4 της Κολωνίας ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο της Αναντολού Εφές. Και σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, η πόλη του Βερολίνου είναι η επικρατέστερη για να το Final 4 του 2022.

Η γερμανική πόλη μοιάζει να είναι μία από τις αγαπημένες του Τζόρντι Μπερτομέου, αφού η τελική φάση έγινε εκεί άλλες δύο φορές: το 2009 (με νικητή τον Παναθηναϊκό) και το 2016 (τροπαιούχος η ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Berlin is expected to host the Euroleague Final Four 2022, per sources.