Ο Αγουέρο αποκάλυψε την τελευταία ατάκα που του είπε ο Πεπ (pic)

Τις ευχές του στον Σέρχιο Αγουέρο θέλησε να δώσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, γι' αυτό το νέο ξεκίνημα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ως παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Ο Σέρχιο Αγουέρο αποχώρησε από τους πρωταθλητές Αγγλίας μετά από δέκα χρόνια, διάστημα κατά το οποίο σημείωσε 260 γκολ για τους «πολίτες», απ΄ τα οποία τα 184 στην Premier League, τα περισσότερα για έναν παίκτη με μόνο μία ομάδα.

Ετσι, ο 32χρονος Αργεντινός φορ αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην επιθετική γραμμή της Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας στη La Liga μετά από μια δεκαετία.

Ο πρώην προπονητής του, Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε την ευχή του στον «Κουν» με τον Αγουέρο να αποκαλύπτει τον τελευταίο τους διάλογο.

«Είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα και πήγαμε για φαγητό. Εκεί μου είπε... πας στο κορυφαίο κλαμπ του κόσμου. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια», τόνισε χαρακτηριστικά για τον Πεπ ο Αγουέρο.

