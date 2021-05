Το ευρωπαϊκό δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση της European Super League κατά UEFA και FIFA

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο θα εξετάσει την απόφαση δικαστηρίου της Μαδρίτης για παραβίαση των κανόνων περί ανταγωνισμού από την UEFA και την FIFA κατά της European Super League.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως θα εξετάσει την απόφαση του Εμπορικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο ζητά να νομιμοποιηθεί η European Super League.

Το δικαστήριο της Μαδρίτης πρόσφατα επικαλέστηκε τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα οποία αναφέρονται στον ελεύθερο ανταγωνισμό και την κατάχρηση εξουσίας από επιχειρήσεις που έχουν υψηλό ρόλο και θέση στην αγορά και ζήτησε από την ΕΕ να εξετάσει το θέμα.

Η European Super League μπορεί να είδε τις 9 από τις 12 ομάδες να αποσύρονται μετά τις έντονες πιέσεις από κυβερνήσεις, FIFA και UEFA, όμως Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους επιμένουν στην στάση τους και κινήθηκαν νομικά προκειμένου να κερδίσουν την νομιμότητα του θεσμού και να προχωρήσουν στα σχέδιά τους, κάτι που αποφάσισε να εξετάσει η ΕΕ.

Η απόφαση αυτή άφησε δυσαρεστημένη την UEFA η οποία προχώρησε σε ανακοίνωση.

«Η UEFA καταγράφει σημειώνει την ανακοίνωση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την παραπομπή από δικαστήριο της Μαδρίτης, αναφορικά με την λεγόμενη European Super League, παρά την απόσυρση εννέα ιδρυτικών σωματείων της. Η UEFA είναι πεπεισμένη για τη θέση της και θα την υπερασπιστεί δυνατά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.