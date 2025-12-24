Ο Φλορεντίνο Πέρεθ οδηγεί τη Ρεάλ σε νέα εποχή, όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα αντισταθεί στην οικονομική παλίρροια που προέρχεται από τα παράλια της Premier League.

Μαζί με τη Μπαρτσελόνα, την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Οσασούνα στην Ισπανία, υπερηφανεύονται για μια ιδιαιτερότητα που εκλείπει με γοργούς ρυθμούς στην εποχή του modern football. Η Ρεάλ Μαδρίτης άλλωστε ανήκει με τη σειρά της στο κλειστό γκρουπ των... διασωθέντων. Όταν πίσω στη δεκαετία του 1990 η ισπανική κυβέρνηση επέβαλε τη μετατροπή όλων των επαγγελματικών ομάδων σε έναν ειδικό τύπο ιδιωτικής εταιρείας, γνωστό ως Sociedades Anónimas Deportivas (SAD – «Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες»), οι τέσσερις προαναφερθείσες κατάφεραν να λάβουν ειδική εξαίρεση και να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς.

Μέχρι και σήμερα λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει στα δικά της μέλη. Ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που περιλαμβάνει δημοκρατικές διαδικασίες όπως την εκλογή του προέδρου από τα μέλη, καθώς και το δικαίωμα των μελών να εγκρίνουν (ή να απορρίπτουν) τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του συλλόγου, όπως και οποιεσδήποτε αλλαγές στο καταστατικό, στις ετήσιες συνελεύσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Ένα status quo που πάει κόντρα στις ροπές της εποχής, με τους οπαδούς της ομάδας να έχουν λόγο απέναντι σε συλλόγους όπου απόλυτο κουμάντο κάνει ένας μεγαλοεπενδυτής. «Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ιδιοκτήτη, ανήκει αποκλειστικά στα μέλη της, τα οποία χαράσσουν την πορεία του συλλόγου» είχε δηλώσει πίσω στο 2016 ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, όμως δέκα χρόνια μετά μια δική του πρωτοβουλία θέλει να οδηγήσει τον σύλλογο σε μια νέα εποχή.

Η Ρεάλ σε νέα εποχή;

«Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, έχουμε αναλογιστεί σε βάθος πώς να κάνουμε ορατή την αξία της Ρεάλ Μαδρίτης, και το συμπέρασμα είναι σαφές. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας σύλλογος με μέλη, αλλά θα δημιουργήσουμε μια θυγατρική εταιρεία στην οποία τα μέλη (socios) θα διατηρούν τον έλεγχο, με έναν μειοψηφικό μέτοχο περίπου πέντε τοις εκατό» ήταν το... ρεζουμέ από τον λόγο του Πέρεθ κατά την Γενική Συνέλευση του συλλόγου πίσω στον Νοέμβριο.

Με απλά λόγια άνοιξε για πρώτη φορά μια πόρτα για εξωτερικό επενδυτή. Σύμφωνα με το πλάνο του, κάθε υφιστάμενο μέλος (socio) της Ρεάλ Μαδρίτης θα λαμβάνει επίσης μία μετοχή στη νέα θυγατρική εταιρεία, η οποία θα είναι ο νομικός κάτοχος των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου. Παράλληλα ο αριθμός των socios θα σταθεροποιηθεί στους 98.272, ενώ παράλληλα η είσοδος νέων μελών θα περιοριστεί στα παιδιά και τα εγγόνια των υπαρχόντων με ελάχιστες εξαιρέσεις κατόπιν αιτήματος.

Αν και ο Πέρεθ δεν εξήγησε με λεπτομέρεια πώς θα λειτουργήσει το δικό του σχέδιο, το «Athletic» τονίζει ότι το νέο μοντέλο θα μπορούσε να επιτρέψει σε νέους επενδυτές να λαμβάνουν μερίσματα ή ποσοστό από τα ετήσια έσοδα του συλλόγου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη, από την άλλη, θα διατηρούν την κυρίαρχη εξουσία να εκλέγουν τον πρόεδρο και να ελέγχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο καταστατικό του συλλόγου, χωρίς να λαμβάνουν μερίσματα.

Παράλληλα υπάρχει και μια δικλείδα ασφαλείας, κατά την οποία κανένα μέλος δεν μπορεί να κατέχει περισσότερη από μία μετοχή, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να συγκεντρώσει εξουσία αγοράζοντας πολλαπλές μετοχές από άλλα μέλη.

Ποιος είναι ο λόγος πίσω από την αλλαγή;

Εδώ και χρόνια ο πρόεδρος των Μαδριλένων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις νέες οικονομικές συνθήκες που αναδιαμορφώνουν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όπως τα αμύθητα κέρδη των ομάδων της Premier League ή τους δισεκατομμυριούχους που αλλάζουν την ιστορία ομάδων μέσα σε ένα βράδυ, όπως έκανε το Κατάρ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Αν και η Ρεάλ παραμένει η ομάδα με τα μεγαλύτερα έσοδα με πρόθεση να ανακοινώσει για τη νέα σεζόν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στη Μαδρίτη θεωρούν συνετή επιλογή την έξτρα εισροή χρημάτων από εξωτερικούς επενδυτές που δεν θα διαταράξουν την πολυφωνία του συλλόγου.

Στη ισπανική πρωτεύουσα παρουσιάζονται ελαστικοί μπροστά στην πώληση ενός ποσοστού μεταξύ 5% έως 10%, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να αξιολογεί την αξία του συλλόγου στα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ! Κάτι που σημαίνει πως δεν μιλάμε για ένα απλό οικονομικό «boost», αλλά για ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα μπορούσε να αποφέρει μέχρι και ένα δισεκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.

Υπάρχει ωστόσο κι ένας ακόμη λόγος, ο οποίος σύμφωνα με το «Athetic» λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας απέναντι στις... ορέξεις της La Liga και του προέδρου της, Χαβιέ Τέμπας. Εδώ και χρόνια έχει ξεσπάσει μια διαμάχη ανάμεσα στις δυο πλευρές, κατά την οποία οι Μερένγκες κατηγορούν τους ανθρώπους της La Liga για επαναλαμβανόμενη εμπλοκή στα οικονομικά συμφέροντα του συλλόγου, μέσω παραχώρησης ποσοστών των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και χορηγιών σε τρίτους επενδυτές.

Η ισπανική αρχή απαγορεύει στη Ρεάλ να διαπραγματεύεται τα δικά της τηλεοπτικά συμβόλαια, με τους Μερένγκες να την κατηγορούν πως λαμβάνει έσοδα από τον σύλλογο μέσω της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και εμπορικών δικαιωμάτων. «Υπό τη νέα οργανωτική δομή ωστόσο η Ρεάλ θα μπορούσε να προστατεύει και να εξασφαλίζει τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Ρεάλ και των μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή απαλλοτρίωσης» τόνισε ο Πέρεθ, σε μια προσπάθεια για μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου έναντι της La Liga.

Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι επενδυτές;

Περισσότερα για το πλάνο των Μερένγκες θα γίνουν γνωστά από το 2026, όμως ήδη τα πρώτα ονόματα κολοσσών που έχουν συνδεθεί με επενδύσεις στο κλαμπ έχουν βγει ήδη στην επιφάνεια. Ένα από αυτά είναι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Louis Vitton, Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος θα μπορούσε να προχωρήσει στην εξαγορά ενός μειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Ένα ακόμη όνομα που έχει γραφτεί στον ισπανικό Τύπο είναι η Apple, η οποία ήδη συνεργάζεται με τη Ρεάλ για την κυκλοφορία γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, που θα επιτρέπουν στους οπαδούς να βλέπουν αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης από το σπίτι τους, λες και βρίσκονται εκείνη την ώρα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Προς το παρόν πάντως έχει απομακρυνθεί το σενάριο εμπλοκής της αμερικανικής φίρμας, Sixth Street, η οποία έχει συνδράμει οικονομικά στην ανακατασκευή του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».