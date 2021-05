Ντουράντ - Σμαρτ: Άναψαν τα αίματα στο Σέλτικς-Νετς! (vid)

Άναψαν τα αίματα μεταξύ Ντουράντ και Σμαρτ στο ματς των Σέλτικς με τους Νετς.

Οι Νετς έκαναν το break μέσα στη Βοστώνη, πήγαν στο 3-1 και πλέον θέλουν άλλη μια νίκη στο Game 5 στο Μπρούκλιν για να τελειώσουν τη σειρά.

Η φοβερή τριάδα των Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν έκανε πάρτι και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην postseason, αφού τελειώσει την αναμέτρηση με 104 πόντους, σπάζοντας ρεκόρ.

Ο KD έχει back to back 35άρες, ο «Μούσιας» πρώτη φορά στην καριέρα του, σε playoffs, 20 πόντους και 15 ασίστ και ο Ίρβινγκ είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση του σε αγώνα playoff, εκτός έδρας.

Παρόλο που ήρθε εύκολα η νίκη για τους Νετς, το ματς δεν ήταν ήρεμο και σε αυτό βοήθησαν οι Κέβιν Ντουράντ και Μάρκους Σμαρτ. Μετά από ένα φάουλ οι δυο τους άρχισαν να τα λένε σε έντονο ύφος, ο ΚD κατέβασε το χέρι στον αντίπαλο του, ο γκαρντ της Βοστώνης τον έσπρωξε και στη συνέχεια του έκανε μια κίνηση με τα χέρια σαν να έλεγε «φύγε από εδώ». Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και του διαιτητή, η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Σίγουρα οι δύο παίκτες δεν θέλουν και πολύ για να... τρελαθούν και σπάνια κάνουν πίσω σε οποιαδήποτε πρόκληση.

