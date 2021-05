Roland Garros: Η έκπληξη των διοργανωτών στην… εορτάζουσα Σβίατεκ (vid)

Η Ιγκα Σβίατεκ προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Roland Garros ανήμερα των γενεθλίων της, με τους διοργανωτές να της προσφέρουν ανθοδέσμη στο τέλος του αγώνα.

Η Ιγκα Σβίατεκ είχε την… τιμητική της σήμερα στο Roland Garros.

Η κάτοχος του περσινού τίτλο ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλοβένας Γιούβαν ανήμερα των γενεθλίων της και συνεχίζει στο τουρνουά.

Προς έκπληξή της στο τέλος της αναμέτρησης, οι διοργανωτές της πρόσφεραν μια ανθοδέσμη και της τραγούδησαν το «Happy Birthday» με την ίδια να χαμογελά μάλλον λιγάκι αμήχανα. Γύρισε πάντως προς το κοινό που χειροκροτούσε την ίδια ώρα και ευχαρίστησε για την κίνηση αυτή τους διοργανωτές.

