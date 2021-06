«Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει πρόταση για τον Ράμος» (pic)

Στην Μάντσεστερ Σίτι σκέφτονται να προσφέρουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανανεώσει με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μέλλον του Σέρχιο Ράμος θεωρείται αβέβαιο στην Ρεάλ, από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Οι φήμες περί αποχώρησης του 35χρονου κεντρικού αμυντικού πολλές...

Aπό την πλευρά της η Ρεάλ εδώ κι αρκετό διάστημα έχει προτείνει στον Ράμος νέο μονοετές συμβόλαιο, χωρίς σημαντική αύξηση των απολαβών του, ήτοι περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν.

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει πείσει τον έμπειρο Ισπανό στόπερ, ο οποίος εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του. Πάντως αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις του με την διοίκηση των «μερένγκες» έχουν παγώσει, ενώ ενδέχεται να υπάρξει οριστικό ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών τις τελευταίες ημέρες του Ιούνη.

Νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το «ESPN», αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να κάνει κίνηση για να τον κάνει δικό της.

Μάλιστα, οι ιθύνοντες των «πολιτών» είναι διατεθειμένοι να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που επιθυμεί και ο Ράμος.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από την πλευρά του, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα είναι θετικός στην απόκτηση του, καθώς θεωρεί πως η μεταγραφή του θα προσθέσει εμπειρία και σιγουριά στα μετόπισθεν.

