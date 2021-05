Σενεγάλη: Το «μπαμ» στο Μουντιάλ με τον αείμνηστο Ντιόπ (vid)

Σαν σήμερα, 31 Μαΐου πριν από 19 χρόνια, η Σενεγάλη κέρδισε νέους υποστηρικτές σοκάροντας την Γαλλία στην έναρξη του Μουντιάλ του 2002 που διεξήχθη σε Κορέα και Ιαπωνία.

Σ' εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο οι «τρικολόρ» τα έκαναν μαντάρα και αποκλείστηκαν από τη φάση των ομίλων και μάλιστα τερματίζοντας στην τελευταία θέση, έχοντας βρεθεί στο γκρουπ μαζί με τις Δανία, Σενεγάλη και Ουρουγουάη.

Οι Αφρικανοί είχαν κάνει τρομερή εκκίνηση στο τουρνουά και είχαν καταφέρει να πάρουν πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους κατόχους του Μουντιάλ (είχαν θριαμβεύσει στο «σπίτι» τους το 1998) χάρη σε γκολ του Πάπα Μπούμπα Ντιόπ που «έφυγε» πριν από μερικούς μήνες από τη ζωή...

Ο άλλοτε φορ της ΑΕΚ πεσμένος στο έδαφος είχε καταφέρει να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα και να πανηγυρίσουν έξαλλα οι Σενεγαλέζοι, με την ομάδα να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά όπου αποκλείστηκε από την Τουρκία...

Today marks 19 years since the 2002 World Cup kicked off in Seoul and Papa Boupa Diop danced his way through France.pic.twitter.com/ujnppyRvmM