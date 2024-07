Η ομάδα της Παλαιστίνης γνώρισε την αποθέωση από το κοινό στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στον Σηκουάνα.

διαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή της ομάδας της Παλαιστίνης στην παρέλαση της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Αν και ολιγομελής η ομάδα της Παλαιστίνης, τα μέλη της έτυχαν θερμής υποδοχής από το κοινό, τη στιγμή εμφάνισής τους στον Σηκουάνα.

Σημαιοφόροι της παλαιστινιακής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η 24χρονη κολυμβήτρια, Βαλερί Ταραζί από τη Γάζα και ο 20χρονος Βασέμ Αμπού Σαλ από τη Ραμάλα, ο πρώτος Παλαιστίνιος πυγμάχος που μετέχει ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Palestine flag-bearers at the Paris 2024 Olympics 🇵🇸



24-year-old swimmer Valerie Tarazi, whose family is originally from Gaza. Top medalist at the 2023 Arab Games.



20-year-old Waseem Abu Sal from Ramallah, the first Palestinian boxer to ever compete at the Olympics. pic.twitter.com/jRo5XQiaKD