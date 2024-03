Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να κολυμπήσει στον Σηκουάνα, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τονίζοντας την προσπάθεια καθαρισμού του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι θα κολυμπήσει στον Σηκουάνα, στηρίζοντας τις προσπάθειες καθαρισμού του ποταμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Θα το κάνω, αλλά δεν θα σας πω την ημερομηνία» δήλωσε ο Μακρόν στην τελετή των εγκαινίων του Ολυμπιακού Χωριού.

Το Ολυμπιακό Χωριό βρίσκεται βόρεια του Παρισιού κατά μήκος του Σηκουάνα, θα φιλοξενήσει περίπου 14.500 αθλητές και το προσωπικό τους, πριν υποδεχθεί 9.000 αθλητές για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Le projet semblait assez fou et incertain.



Démonstration que nous sommes au rendez-vous des jeux olympiques et paralympiques, que la France est une Nation de bâtisseurs, le village des athlètes est prêt !



Héritage immense pour la Seine-Saint-Denis, les Franciliens et la France. pic.twitter.com/y4aLV3mZi0