Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», παρουσίασαν σήμερα (8/2) τα εικονογράμματα των αθλημάτων, καθώς και τα κυρίαρχα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σχεδόν 500 ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, το Παρίσι παρουσίασε τα εικονογράμματα των αθλημάτων που θα φιλοξενηθούν στην πόλη το 2024.

«Είναι ένα βήμα για να προβάλλουμε τους εαυτούς μας στους Αγώνες μας», εξήγησε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων (COJO), Τόνι Εστανγκέ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα κεντρικά γραφεία της COJO στο Σεντ Ντενί.

Τα εικονογράμματα, είναι τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν κάθε άθλημα, μια παράδοση που επινοήθηκε το 1964 κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιαπωνία και ένα είδος «πινακίδας», που σχεδιάσθηκε για να γίνει κατανοητό από όλους.

Plus qu’un pictogramme, un blason



Fusion du sport et de son terrain, voici votre étendard pour les Jeux de #Paris2024



Un signe d’appartenance et de ralliement pour tous ceux qui font et supportent les sports olympiques et paralympiques.



Arborez-les, portez-les haut ! pic.twitter.com/Jiedv4SrPa