Αποκαλύφθηκαν τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Μόλις 100 ημέρες απομένουν για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο.

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο αποφάσισαν να αποκαλύψουν τα μετάλλια της διοργάνωσης, μόλις 100 ημέρες πριν την έναρξή της.

Τα… αποκαλυπτήρια έγιναν σήμερα με τα μετάλλια να μην έχουν κάποιο ελληνικό στοιχείο όπως συνηθίζεται σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπροστά ξεχωρίζουν οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι ενώ στην πίσω πλευρά απεικονίζεται το logo των διοργανωτών.

