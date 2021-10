Αναψε η φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συλλήψεις έξω από την Αρχαία Ολυμπία

Σε μια λιτή τελετή ο Γιάννης Αντωνίου παρέλαβε πρώτος την φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Η φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, άναψε στην Αρχαία Ολυμπία.

Σε μια λιτή τελετή, παρουσία της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, του προέδρου της ΕΟΕ, Σπύρου Καπράλου, αλλά και αντιπροσώπων από την Κίνα και αρκετούς επισήμους, έγινε η τελετή αφής της φλόγας, η οποία έχει σημαδευτεί από τις διαμαρτυρίες αλλοδαπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Κίνα.

Χθες στην Ακρόπολη Θιβετιανοί άπλωσαν πανό κατά της Κίνας, ζητώντας να ελευθερωθεί τόσο η περιοχή του Θιβέτ, όσο και το Χονγκ Κονγκ, αλλά και οι Οιουγούροι που κρατούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, με την Ελληνική Αστυνομία να συλλαμβάνει μάλιστα τρία άτομα.

Σήμερα, στην Αρχαία Ολυμπία άλλοι τέσσερις Θιβετιανοί βρέθηκαν στις πύλες έξω από την είσοδο για τον χώρο όπου έγινε η Τελετή αφής της φλόγας και συνελήφθησαν αν και, όπως τονίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο, δεν επιχείρησαν να μπουν στον χώρο, ούτε διαμαρτυρήθηκαν ή διαδήλωσαν.

We have been involuntarily detained by the Greek authorities without reason. We were standing on the side walk where the other police told us we can stand. No one even has a tibet t shirt on. We just look tibetan.