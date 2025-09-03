Διάλεξε εσύ τη νέα μπλε φανέλα της Ελλάδας (Poll)

Η Ελληνική Oμάδα SOCCA κάνει την έκπληξη και δίνει τον λόγο στους φιλάθλους της: εκείνοι θα είναι που θα επιλέξουν τη νέα μπλε φανέλα της ομάδας, μέσα από μια διαδικασία ψηφοφορίας που ήδη έχει ξεκινήσει.

Τέσσερα διαφορετικά σχέδια, με την υπογραφή γνωστού Ασιάτη σχεδιαστή και σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία αθλητικής ένδυσης FILA είναι στη διάθεση του κοινού για να διαλέξει την τελική εμφάνιση. Η ψηφοφορία διεξάγεται τόσο μέσω poll όσο και από τα social media, με το άθροισμα των ψήφων να αναδεικνύει τον νικητή. Η SOCCA Greece επέλεξε αυτή τη διαδικασία για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στο κοινό της και να δείξει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη. Η ίδια θεωρεί ότι οι φίλαθλοι είναι ο βασικός λόγος για τις επιτυχίες της στα παγκόσμια πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.



Τα τέσσερα σχέδια που διεκδικούν την ψήφο σου

1. Heritage Noir (1ο σχέδιο)

Ακραία βαθύ μπλε χρώμα με απόλυτες χρυσές λεπτομέρειες που δίνουν αίσθηση πολυτέλειας. Στα μανίκια συναντάμε εντυπωσιακούς μαιάνδρους, ενώ γεωμετρικά σχήματα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελληνική τέχνη αλλά και η αίσθηση της 3ης διάστασης ολοκληρώνουν το εντυπωσιακό σχέδιο που απεικονίζεται σε όλο το ύφασμα.

2. Classic Edge (2ο σχέδιο)

Ίδιο σχέδιο και έμπνευση με την πρώτη φανέλα, αλλά σε πιο ανοιχτό και «γλυκό» μπλε, που προσφέρει μια πιο φωτεινή εικόνα.

3. Ocean Flow (3ο σχέδιο)

Συνδυασμός βαθύ μπλε και κόκκοι γαλάζιου, εμπνευσμένος από τη θάλασσα και το βαθύ πέλαγος που περιβάλλουν την Ελλάδα από άκρη σε άκρη.

4. Lumin Cross (4ο σχέδιο)

Σαφής αναφορά στην παλιά ελληνική ναυτική σημαία. Ο σταυρός απλώνεται σε όλη τη φανέλα μέσα από οριζόντιες γραμμές και όμορφες αποχρώσεις.

Η λευκή φανέλα στο… συρτάρι

Παράλληλα, η λευκή εμφάνιση - που θα αποτελέσει τη δεύτερη βασική επιλογή της ομάδας - θα παρουσιαστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το βλέμμα στο Παγκόσμιο

Η φανέλα που θα προκύψει από την ψηφοφορία θα κάνει πρεμιέρα στο Socca Aegean Cup στις 21-22 Οκτωβρίου, το τουρνουά-πρόβα τζενεράλε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τρία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, πριν ταξιδέψει σε Αμερική και Μεξικό στο τέλος Νοεμβρίου για να αναμετρηθεί με τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη στο TUI Socca World Cup 2025.

Δώσε στο παρακάτω poll την δική σου ψήφο μέχρι την Τρίτη 9/9, στις 12:00 το μεσημέρι.