Η κοινότητα του ράγκμπι στην Αυστραλία θρηνεί με την σοκαριστική είδηση του θανάτου ενός από πιο διάσημους διαιτητές του αθλήματος, μετά την κατάρρευσή του στο γήπεδο σε αγώνα Κ16.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε αγώνας ράγκμπι Κ16 στην Αυστραλία το περασμένο Σάββατο (22/03), καθώς ο διαιτητής Σον ΜακΓκουίλαν κατέρρευσε στο γήπεδο μπροστά στα έντρομα μάτια των μικρών παιδιών, αφήνοντας αργότερα την τελευταία του πνοή.

Στην αναμέτρηση των Southport Tigers και Runaway Bay Seagulls, ο άτυχος νεαρός διαιτητής, ένας από τους πιο διάσημους του αθλήματος στη χώρα, κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες και παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών και την μεταφορά του στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα σκορπίζοντας θλίψη στην κοινότητα του ράγκμπι.

Footy clubs in shock after young referee Shawn McQuillan dies in the middle of kids' game: 'My heart is shattered into a million pieces' https://t.co/UHd1ZbsrPm