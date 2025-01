Μην το δοκιμάσετε σπίτι: Ολλανδός ποδηλάτης επανέφερε τον εξαρθρωμένο ώμο του στη θέση του και συνέχισε απτόητος (vid)

Ο Ολλανδός ποδηλάτης Λαρς φαν ντερ Χααρ έπαθε εξάρθρωση αλλά επανέφερε τον ώμο του στη θέση του και συνέχισε μέχρι να τερματίσει στο Superprestige Gullegem Cross.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Superprestige Gullegem Cross, στον αγώνα ποδηλασίας που διεξάγεται στο Βέλγιο. Ένας εκ των συμμετεχόντων ανέλαβε χρέη γιατρού όταν τραυματίστηκε και συνέχισε να διαγωνίζεται σαν να μην συνέβη τίποτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λαρς φαν ντερ Χααρ έπεσε στο έδαφος και χτύπησε τον ώμο του. Σταμάτησε στην άκρη και με τη βοήθεια της σέλας του ποδηλάτου του, επανέφερε τον ώμο του στη θέση του και κατάφερε να τερματίσει παρά τους πόνους.

Το περιστατικό, όπως ήταν αναμενόμενο έκανε το γύρο του διαδικτύου και ο ίδιος αποθεώθηκε για το πείσμα του να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Popping his shoulder back in 😱



Don’t try this one at home! Lars Van der Haar was spotted using his bike saddle to pop his shoulder back in during the CX in Gullegem 🇧🇪 pic.twitter.com/SgPFYL5Bt4