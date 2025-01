Οι Μάγκνους Κάρλσεν και Ίαν Νεπομνιάτσι μοιράστηκαν τον παγκόσμιο τίτλο Blitz στο σκάκι, έπειτα από κοινή συμφωνία, που δέχθηκε η FIDE, γεγονός πρωτόγνωρο στην ιστορία του αθλήματος, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στον κόσμο του αθλήματος.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι Mουτάζ Μπαρσίμ και Τζανμάρκο Ταμπέρι, θέλοντας να αποφύφουν τη διαδικασία του μπαράζ και με βάση τον κανονισμό που το επέτρεπε, συμφώνησαν και ανέβηκαν μαζί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του ύψους.

Στο σκάκι για πρώτη φορά στην ιστορία δύο Grandmaster μοιράστηκαν τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Blitz κι ακολούθησε χαμός.

Την Τρίτη (31/12) ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τον Νορβηγό, Μάγκνους Κάρλσεν και τον Ρώσο, Ίαν Νεπομνιάτσι να παίζουν για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Κάρλσεν (Νο.1 στον κόσμο), που διεδκικούσε τον 8ο τίτλο του, προηγήθηκε 2-0. Ο Ρώσος, που έπαιζε για τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, ισοφάρισε σε 2-2. Ακολούθησαν τρία παιχνίδια στον «ξαφνικό θάνατο», που δεν ανέδειξαν νικητή, με το σκορ στο 3,5-3,5.

Κι εκεί ήρθε η πρόταση του Κάρλσεν προς τον Νεπομνιάτσι, αν δεχόταν να σταματήσουν και να μοιραστούν τον παγκόσμιο τίτλο, με τον Ρώσο να συμφωνεί, κάτι όμως που είναι αντίθετο στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), που θέλουν να υπάρχει νικητής.

Ηρθε και το επίμαχο βίντεο, τη στιγμή της πρότασης του Κάρλσεν, με τον Νορβηγό να φέρεται να λέει στον αντίπαλό του «αν η FIDE αρνηθεί (να μας επιτρέψει να μοιραστούμε τον τίτλο), μπορούμε απλώς να παίξουμε μικρές ισοπαλίες μέχρι να τα παρατήσουν».

Magnus Carlsen suggested to Ian Nepomniachtchi to share the first place!

Η τελική απόφαση ανήκε στον Ρώσο πρόεδρο της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς που έδωσε το «πράσινο» φως στην πρόταση των δύο παικτών.

Αυτό ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο Αμερικανός, Grandmaster, Xανς Νίμαν, που είχε ηττηθεί από τον Κάρλσεν στα προημιτελικά.

Magnus Carlsen after beating Hans Niemann:



Shows it's too easy for me and then slams the KING piece on the chess board.



Arrogance but then again he's entitled 🐐

«Ο κόσμος του σκακιού είναι επίσημα ένα αστείο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το επίσημο σώμα του σκακιού ελέγχεται από έναν μοναδικό παίκτη για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα!» έγραψε στο Χ, αναφερόμενος στον Μάγκνους Κάρλσεν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Κάρλσεν είχε αποκλειστεί από το παγόσμιο πρωτάθλημα Rapid, για ενδυματολογικούς λόγους, καθώς εμφανίστηκε με τζιν παντελόνι κι αρνήθηκε να φορέσει επίσημο.

Αρχικά ο Νορβηγός απέσυρε τη συμμετοχή του κι από το Blitz, όμως η Διεθνής Ομοσπονδία αναθεώτησε τη στάση της, επιτρέποντας στους παίκτες να αγωνίζονται με τζιν, κάτι που τελικά οδήγησε στη συμμετοχή του.

Ο Χανς Νίμαν ζήτησε να υπάρξει έρευνα με βάση το βίντεο από την Επιτροπή Δεντεολογίας της FIDE, θεωρώντας πως η συμφωνία μεταξύ των δύο παικτών ισοδυναμεί με στήσιμο.

Magnus Carlsen 🤝 Ian Nepomniachtchi



In 1500 years of Chess and 100 years of FIDE History, a World Chess Championship is being shared for the 1st time ever.



WOW !

pic.twitter.com/mtlWwSHjCi January 1, 2025

Όμως δεν ήταν ο μόνος που αντέδρασε. Ο Ινδός grandmaster Σρινάι Ναραγιανάν είπε: «Η κριτική στους κανονισμούς και η χρήση τους ως δικαιολογία είναι ανοησία εδώ. Ο τελικός του Wimbledon του 2019 είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και 57 λεπτών. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε το 5ο σετ με 13-12 από τον Ρότζε Φέντερερ και κατέκτησε τον τίτλο. Δεν έκαναν συμφωνία για να μοιραστούν το τρόπαιο ή "συνέχισαν να χάνουν έναν πόντο ο καθένας μέχρι να τα παρατήσουν".

Είναι λάθος, φυσικά, σε πολλά επίπεδα. Δείχνει επίσης το ένστικτο του Μάγκνους να καταφύγει στον εκβιασμό, εάν η FIDE επέμενε να ακολουθήσει τους κανονισμούς. Πού βρίσκεται η δύναμη στον κόσμο του σκακιού, το 2024 ή το 2025;».

Με τη σειρά του ο Aμερικανός, grandmaster Ντάνιελ Ναροντίτσκι, που συμμετείχε στο πρωτάθλημα, δήλωσε: «Αν ήξερα ότι οι κανόνες ήταν ευέλικτοι, θα έκανα πιέσεις για να συμπεριληφθούν και οι 10 παίκτες στο νοκ άουτ. Ή, αν μπορούμε να έχουμε δύο συμπρωταθλητές, γιατί όχι 10;».

Τι δήλωσε ο Μάγκνους Κάρλσεν έπειτα από όλα αυτά; «Πιστεύω ότι είχαμε ήδη παίξει πολύ στη διάρκεια της ημέρας. Σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ σκληρό και για τους δύο μας, αν ο ένας πάρει την πρώτη και ο άλλος τη δεύτερη, οπότε θα ήταν μια πολύ λογική λύση. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, έτσι είναι».