Η Νορβηγίδα, Κάισα Βίκχοφ προπονεί τα κάτω άκρα σε ειδικό μηχανισμό, πριν ανέβει στα βουνά και τις καταβάσεις της στο αλπικό σκι.

Τα χειμερινά σπορ σιγά σιγά ξεκινούν για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους δύο πρώτους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου να έχουν ήδη διεξαχθεί.

Η Κάισα Βίκχοφ μάς παρουσιάζει έναν τρόπο προετοιμασίας της μακριά από τα χιονισμένες πλαγιές. Η Νορβηγίδα αθλήτρια του αλπικού σκι, ειδεκεύται στα αγωνίσματα ταχύτητας κατάβασης και στο Super G. Πάνω σε ένα ειδικό μηχανισμό, προπονεί τα κάτω άκρα, για τους κραδασμούς τη στιγμή των καταβάσεων.

