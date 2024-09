Οπαδοί ομάδας χόκεϊ στο Αουσβιτς σε Γερμανούς αντιπάλους: «Καλώς ήρθατε στην πόλη του μεγαλύτερού σας εγκλήματος» (vid)

Μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο Πολωνοί φίλαθλοι θέλησαν να δείξουν ότι δεν ξεχνούν τα όσα έκαναν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Άουσβιτς.

Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Αουσβιτς από το 1940 μέχρι το 1945 υπολογίζεται ότι δολοφονήθηκαν 1.100.000 θύματα των Ναζί.

Σήμερα, ουδείς ξεχνά τα όσα φρικαλέα γεγονότα συνέβησαν τότε. Οι οπαδοί της ομάδας χόκεϊ της εν λόγω πόλης, Ούνια Όσβιεσιμ, υποδέχτηκαν Έισμπάρεν από το Βερολίνο για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, μ' έναν τρόπο που έχει γίνει viral.

Συγκεκριμένα, έφτιαξαν πανό το οποίο είχε το μήνυμα: «Γερμανικά στρατόπεδα θανάτου: Καλώς ήρθατε στην πόλη του μεγαλύτερου εγκλήματός σας».

Μ' αυτόν τον τρόπο θέλησα να θυμίσουν το τι έκαναν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τους θαλάμους αερίων και μ' άλλα θανατηφόρα πειράματα σε τόσους ανθρώπους.

🔥🔥🔥



Unia Oświęcim - Eisbaren Berlin



"Welcome to the city of your biggest crime - German death camps"



Wow.



pic.twitter.com/720A0N781Z