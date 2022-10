Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby League: Αποκλεισμός με βαριά ήττα για την Ελλάδα, 94-4 από την Αγγλία

Η Αγγλία έγραψε ιστορία, επικρατώντας με το εμφατικό 94-4 της Ελλάδας, που αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby League με τρεις ήττες, αλλά και υπερπολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.

Το παρθενικό ταξίδι της Εθνικής ομάδας Rugby League σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με πολύ βαριά ήττα από τα χέρια της οικοδέσποινας Αγγλίας, η οποία δεν έριξε ποτέ τον ρυθμό της κι επικράτησε με 94-4, που αποτελεί ρεκόρ μεγαλύτερης νίκης των Άγγλων σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για την ιστορία, η προηγούμενη μεγαλύτερη νίκη των Άγγλων είχε έρθει το 2000, όταν είχαν επικρατήσει 76-4 της Ρωσίας.

The pride of a nation!



From the game being illegal in Greece to the national team winning the hearts of fans across the world.



Thank you Greece, until next time.



