Το IRONMAN 70.3 Vouliagmeni, Greece είναι γεγονός!

Για πρώτη φορά το μεγαλύτερο τριαθλητικό δρώμενο του κόσμου έρχεται στη Βουλιαγμένη με μία διοργάνωση που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία !

Με έντονο ενθουσιασμό ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η EY ZHN Greece, συνδιοργανώνουν τον κορυφαίο τριαθλητικό αγώνα παγκοσμίου εμβέλειας , IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Βουλιαγμένης στις 20-23 Οκτωβρίου 2022.

To IRONMAN αποτελεί την κορυφαία τριαθλητική διοργάνωση με περισσότερους από 160 αγώνες το χρόνο σε περισσότερες από 90 χώρες και 400.000 συμμετοχές.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διαδρομής είναι η θάλασσα της Αθηναικής Ριβιέρας που δεν συνοδεύει τον αθλητή μόνο στον αγώνα της κολύμβησης αλλά και στην ποδηλατική και δρομική διαδρομή. Συνολικά στις δράσεις του αγώνα θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 αθλητές από περίπου 65 χώρες, 850 πόλεις, 500 εθελοντές και μαζί με τους συνοδούς των αθλητών, υπολογίζεται πως θα επισκεφτούν την περιοχή μας περίπου 6.000 άνθρωποι.

Οι 2.000 τριαθλητές θα κολυμπήσουν, ποδηλατίσουν και θα τρέξουν στην ωραιότερη διαδρομή της Βουλιαγμένης. Θα απολαύσουν την υπέροχη τοποθεσία, ξεπερνώντας τα όρια τους και δημιουργώντας τις καλύτερες αναμνήσεις παρέα με την οικογένειες τους!

Την εβδομάδα του αγώνα θα διεξαχθούν αρκετές δραστηριότητες και παράλληλες εκδηλώσεις που θα προσεγγίσουν ολιστικά τη διοργάνωση χαρίζοντας μία υπέροχη εμπειρία τόσο στους αθλητές αλλά και στον κόσμο που θα τους συντροφεύει.

Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας μιας διοργάνωσης και μέσα από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης τριαθλητικής οικογένειας, να εκπαιδευτούν σε διαφορετικούς τομείς διαχείρισης του αγώνα, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες μέσα από τις ομάδες - δράσεις που θα συμμετέχουν και να έχουν την ευκαιρία να χαρούν μια διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Η αθλητική εβδομάδα ξεκινάει με το άνοιγμα του εκθεσιακού χώρου (EXPO) στο Yabanaki Varkiza Resort όπου εκθέτες (χορηγοί και υποστηρικτές) θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και πουλήσουν τα πρωτοποριακά προιόντα και υπηρεσίες τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους από τις 20-23 Οκτωβρίου.

Επίσης διαθέσιμο θα είναι και το κατάστημα του IRONMAN που θα περιλαμβάνει branded αθλητικά προιόντα και προιόντα καθημερινής χρήσης. Το κατάστημα του Ironman θα δέχεται πληρωμές μόνο με κάρτα.

Στα πλαίσια του IRONMAN 70.3 Vouliagmeni, Greece θα διεξαχθεί και ένας μικρότερος αγώνας τρέξιμο 5km κάτω από το ηλιοβασίλεμα της Βουλιαγμένης την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 18:00. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο ηλικίας 16ετών και άνω να τρέξουν μαζί μας στον αγώνα Under Armour Night Run στην Ακτή της Βουλιαγμένης.

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 9:00 στην Ακτή της Βουλιαγμένης, ο αθλητισμός γίνεται παιχνίδι για τους μικρούς μας ήρωες ηλικίας 6 – 12 ετών που θα τρέξουν (400m – 1,2Km), θα χορέψουν, διασκεδάσουν και συμμετέχουν σε Facepainting δραστηριότητες!

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο τριαθλητικό και ‘πράσινο’ δρώμενο του κόσμου στο Yabanaki Varkiza Resort από τις 8.00 το πρωί. Με τη συμβολή της Polygreen στο φετινό αγώνα θα στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και σε έναν πιο πράσινο αγώνα μέσω του Just Go Zero. Θα υπάρχουν σημεία και κάδοι ανακύκλωσης για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων της οργάνωσης αλλά και τον παραδειγματισμό των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών.

Για την ασφάλεια των αθλητών την ημέρα του αγώνα θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κομμάτι του ποδηλατικού σκέλους από την περιοχή της Βάρκιζας έως και την Ανάβυσσο από τις 07:45-14:00 και στο κομμάτι της δρομικής διαδρομής από την περιοχή της Βάρκιζας έως και τη Βουλιαγμένη.

Σας συνιστούμε για όσους θα θέλατε να παραβρεθείτε στον αγώνα να προσέλθετε πριν τις 7.30 όπου θα ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να σταθμεύσετε είτε στο Athlete’s & Visitor Parking είτε σε οποιοδήποτε σημείο από την πλευρά της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στην περιοχή της Βάρκιζας.

Την ήμερα του αγώνα θα υπάρξουν πολλές δραστηριότητες για παιδιά και γονείς, μαθήματα Yoga, παιχνίδια και μουσική!

Στις 18:00 θα διεξαχθεί η τελετή απονομής και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τους νικητές και νικήτριες μας στην παραλία του Yabanaki Varkiza Resort!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη και βοήθεια που δεχτήκαμε από τους χορηγούς μας: DEH Greece, Avra Wave, Lenovo Greece, Sixt Greece, Under Armour, YAMAHA, Pharmacy295, GU Energy Greece και Polygreen!