Γρηγόρης Σπυριούνης: «Είμαστε έτοιμοι για τη διεθνοποίηση του Ioannina Lake Run»

Ο υπεύθυνος marketing του Ioannina Lake Run μιλάει στο Gazzetta για όλα όσα αναμένεται να δούμε στον 16ο αγώνα δρόμου, που θα πραγματοποιηθεί 16-18 Σεπτεμβρίου.

Συνήθως υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τα Ιωάννινα το φθινόπωρο. Ο συνδυασμός βουνού και λίμνης, οι βόλτες γύρω από αυτή, η εξερεύνηση του Κάστρου, η άγρια ομορφιά του τοπίου, οι τοπικές συνταγές, τα «κρυμμένα» στέκια, τα πεντανόστιμα γλυκά, είναι μόνο λίγοι από αυτούς.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη είναι αυτό που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα πάνω του. Κι αυτό, διότι διεξάγεται ο Γύρος της Λίμνης Παμβώτιδας, ή αλλιώς, το Ioannina Lake Run.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί η 16η εκδοχή του και σύμφωνα με τον υπεύθυνο marketing της διοργάνωσης, Γρηγόρη Σπυριούνη, που μίλησε στο Gazzetta ενόψει του αγώνα, «υπάρχει έντονος ενθουσιασμός! Μετά από δύο πολύ δύσκολα χρόνια με τον κορονοϊό, επιστρέφουμε σε μία "κανονικότητα"».

Ο «σταρ» του Ioannina Lake Run είναι τα 30χλμ, ωστόσο υπάρχουν και οι μικρότερες διαδρομές των 5χλμ και 10χλμ. Φέτος, μάλιστα, επιστρέφουν και αγώνες που δεν πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια, λόγω πανδημίας. Πρόκειται για τον αγώνα 1000 μέτρων ΑμεΑ, το "Family Run", το «Μαμά - καρότσι», ενώ προστέθηκε κι ένας ακόμα αγώνας, για παιδιά Δημοτικού Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης.

«Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι ψυχαγωγικού, και όχι ανταγωνιστικού, χαρακτήρα και στόχο έχουν κυρίως να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά και να τα βάλουν στον αθλητισμό. Δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της οικογένειας να τρέξουν και να είναι μέρος του Ioannina Lake Run», αναφέρει ο Γρηγόρης Σπυριούνης.

Ο ίδιος ασχολείται πολλές ώρες καθημερινά, ώστε να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί ο μεγάλος αυτός περιφερειακός αγώνας δρόμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ίδιο κάνουν και οι 250-300 εθελοντές, τη συνεισφορά των οποίων δεν παραλείπει ποτέ. «Το Ioannina Lake Run είναι ένας αγώνας που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στους αθλητές. Αυτή η έμφαση δίνεται μέσω των εθελοντών και της ίδιας της διοργάνωσης. Οι εθελοντές της κολυμβητικής ομάδας του Ποσειδώνα Ιωαννίνων έκαναν την αρχή και την Παρασκευή (16/09) θα βραβεύσουμε 20 εθελοντικές ομάδες. Ο φετινός αγώνας είναι αφιερωμένος σε αυτούς. Όλοι μας, από τον εθελοντή μέχρι τον διευθυντή των αγώνων, αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό, με σκοπό πάντα να γίνει ένας καλός αγώνας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα και όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και την επόμενη χρονιά να τους έχουμε ξανά εδώ. Κι αυτή είναι κι η επιτυχία του Ioannina Lake Run, ότι οι περισσότεροι αθλητές, ειδικά στον μεγάλο αγώνα, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι αθλητές, οι οποίοι έρχονται να τρέξουν ξανά και ξανά. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι κι αυτό είναι το σημαντικό».

Όσο για τις αντικειμενικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, στη διάρκεια της προετοιμασίας ενός τόσο μεγάλου event; «Πάντα υπάρχουν, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει ξεφύγει από τον τοπικό του χαρακτήρα. Είναι ένας αγώνας με μεγάλη δυναμική. Οι αντικειμενικές δυσκολίες μπορεί να αφορούν τους δρόμους, τα έργα υποδομών μέσα στην πόλη, το να μην μπορεί να αλλάξει εύκολα η διαδρομή, η ημερομηνία, η οποία είναι σταθερή... Τα γνωρίζουμε, όμως, αυτά από την αρχή της χρονιάς. Κάποιες άλλες παρουσιάζονται στη διάρκεια, όπως πριν από λίγες ημέρες που έσκαψαν ένα κομμάτι δρόμου, που είναι μέρος της διαδρομής και τώρα τρέχουμε να το καλύψουμε, γιατί η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σε κλίμα καλής συνεργασίας, όμως, με την Περιφέρεια, τον Δήμο, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και με όλους, οι οποίοι είναι συνδιοργανωτές, όλα λύνονται».

Ωστόσο, αυτό που προσφέρει τη μεγαλύτερη χαρά είναι οι ιστορίες. Οι αληθινές ιστορίες, που «εξαφανίζουν» αμέσως κάθε ταλαιπωρία και προσφέρουν ηθική ικανοποίηση. Μία από αυτές μοιράστηκε κι ο ίδιος μαζί μας. «Μια μικρή ιστορία που θα ήθελα να σου πω έχει να κάνει με έναν πατέρα δρομέα, πριν από 3-4 χρόνια. Τον είχα βρει πριν τον αγώνα των 30χλμ κι είχα συζητήσει μαζί του. Τον είχα ρωτήσει αν είχε να μας προτείνει κάτι για το Ioannina Lake Run, αν θα μπορούσαμε να διορθώσουμε κάτι. Εκείνος μού εξήγησε πως ο αγώνας αυτός είναι ο αγαπημένος του, χωρίς να μου δώσει παραπάνω πληροφορίες. Εκείνο το Σάββατο τον είδα να τρέχει με την κόρη του με το καροτσάκι στον αγώνα ΑμεΑ. Αμέσως μετά έτρεξε με την άλλη του κόρη στον αγώνα των 1000 μέτρων. Την επόμενη ημέρα πήρε μέρος στα 30χλμ και στον τερματισμό τον περίμενε η γυναίκα του με τις κόρες τους και τερμάτισαν όλοι μαζί. Μού εξήγησε πως ο αγώνας αυτός είναι ιδιαίτερος για εκείνον, γιατί μπορούσε να τρέξει με όλη του την οικογένεια. Δεν μπορούν να το προσφέρουν πολλές εκδηλώσεις αυτή τη χαρά, του να είναι όλοι μαζί, και μέσα από το Ioannina Lake Run αυτό μπορεί να γίνει. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο!».

Ένα κομμάτι που του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση ακόμα είναι «το κομμάτι αμέσως μετά τους αγώνες, όταν όλα έχουν ολοκληρωθεί κι έχουν πάει όλα πολύ καλά. Όταν βλέπεις τη χαρά στα πρόσωπα των εθελοντών, που έχουν δυο - τρεις μέρες άυπνοι, ετοιμάζοντας τον αγώνα», ενώ για το τι θα έλεγε σε κάποιος για να κάνει το ταξίδι στα Ιωάννινα, είτε ως αθλητής, είτε ως θεατής; «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει το event, αλλά και να συμμετάσχει. Ακόμα κι όσοι βρίσκονται στην περιοχή, καλό είναι να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να εμψυχώσουν την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι αθλούμενοι. Από τα μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη το χειροκρότημα, οι άνθρωποί μας ΑμεΑ, μέχρι τους μεγαλύτερους ηλικιακά, 70-80 ετών, όλοι έχουν ανάγκη το χειροκρότημα».

Το Ioannina Lake Run προσελκύει κάθε φορά και αρκετούς χορηγούς, οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής. Ένας από αυτούς είναι και η bwin, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχηματικά brands παγκοσμίως, που δραστηριοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές και αποτελεί κορυφαίο διαδικτυακό προορισμό αθλητικής διασκέδασης και στην Ελλάδα. Η ίδια στηρίζει το ILR ως επίσημος χορηγός για τέταρτη συνεχή χρονιά και η ομάδα της, η bwin running team, θα βρίσκεται στο Γύρο της Λίμνης. Ο Γρηγόρης Σπυριούνης τονίζει γι' αυτή τη σημαντική συνεργασία πως «η bwin μας βοηθάει πολύ και στην επικοινωνία του event. Είναι ένας στρατηγικός συνεργάτης για εμάς. Έχουμε κοινές αξίες και αρχές, πάντα με βάση το περιβάλλον, τον αθλητή και τον άνθρωπο γενικότερα. Είναι σημαντική η υποστήριξή της, γιατί μας βοηθάει ουσιαστικά με όλα αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Από όταν μπήκε στο event υπήρξε και μια αναβάθμιση με τη γενικότερη στήριξη».

Ο σπουδαίος αυτός αθλητικός αγώνας κατάφερε να αποσπάσει και δύο διακρίσεις πρόσφατα, αφού βραβεύτηκε για το εταιρικό του έντυπο, αλλά και για το ανανεωμένο του λογότυπο. «Συνεργαστήκαμε με τον Δημήτρη Παπάζογλου και το γραφείο του, DPS, και μπόρεσε και οπτικοποίησε όλα αυτά που είχαμε κάνει όλα τα χρόνια», εξηγεί ο Γρηγόρης Σπυριούνης. «Ήταν ακόμα μια στρατηγικής σημασίας απόφαση. Προχωρήσαμε στο rebranding, σε μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά - η δεύτερη εν μέσω covid. Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά παράτολμο, αλλά άλλαξε εντελώς η εικόνα μας, βγήκε η δυναμική του event και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και όντως υπάρχει μια δικαίωση της επιλογής και στην αναβάθμιση και στο επίπεδο που υπάρχει πλέον. Έχουμε φτιάξει μια εικόνα διεθνή αγώνα και είμαστε έτοιμοι για τη διεθνοποίηση του αγώνα - ευχόμαστε - τα επόμενα χρόνια».

Όσο για τον καιρό, ο οποίος συνηθίζει να είναι... άστατος στην πρωτεύουσα της Ηπείρου; Δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού «μας έχει κάνει το χατίρι όλα τα χρόνια!», λέει γελώντας. «Έχουμε περάσει από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και την έχουμε γλιτώσει όλα τα χρόνια. Αν και, με αφορμή την έκθεση που έχουμε φέτος, που διοργανώνουμε φέτος, Stills in Motion, που είναι μέχρι τις 18/09 στα Παλαιά Σφαγεία, στον Πολιτιστικό Χώρο "Δημήτρη Χατζή" κι έχει φωτογραφίες από το event όλα τα χρόνια, οι καλύτερες είναι από τη χρονιά που έβρεξε, ενώ οι αθλητές είχαν ξεκινήσει τον αγώνα. Ήταν οι πιο εντυπωσιακές!».

Και μην ξεχνάτε... If you run, you must Lake Run!