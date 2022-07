Ασυνήθιστες εικόνες στα γήπεδα του Roland Garros καθώς το χώμα αντικαταστάθηκε από τερέν ειδικό για αγώνες πάντελ.

Το άθλημα του πάντελ, «αδερφάκι» κατά κάποιον τρόπο του τένις, έγινε η αιτία να «μεταμορφωθούν» τα court του Roland Garros.

Το Philippe Chatrier και τα άλλα γήπεδα των εγκαταστάσεων, είδαν την χωμάτινη επιφάνεια να εξαφανίζεται και να τοποθετείται ειδική επιφάνεια πάνω στην οποία γίνονται αγώνες πάντελ.

This setup is almost ready for what is going to be a huge and historical event



Full Panoramic #Mejorset courts and Junior Full Panoramic Mejorset court installed fot the @ParisPadelMajor at #StadeRolandGarros#mejorsetcourts@wsb_sport @padelfip@premierpadel pic.twitter.com/UnMeaR3qGW