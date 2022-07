Εικόνες που συγκλονίζουν από την Ουκρανία με νέα παιδιά να αψηφούν τον κίνδυνο, να ονειρεύονται και να κάνουν αθλητισμό μέσα στα χαλάσματα που έχουν αφήσει οι βομβαρδισμοί.

Έχουν συμπληρωθεί τέσσερις και πλέον μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ξαφνικά οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ανθρώπων άλλαξαν. Άλλοι έφυγαν για να γλιτώσουν τις ζωές τους, άλλοι έμειναν στις εστίες τους, ζώντας ανάμεσα σε χαλάσματα και συντρίμμια.

Μέσα στην καταστροφή υπάρχει αχτίδα ελπίδας, είναι οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, που δεν σταματούν να ονειρεύονται και να κάνουν αθλητισμό.

Powerful photos of Ukrainian sport during the war by Mykola Synelnykov pic.twitter.com/Khh5yI8cNG