Spetses Classic Yacht Regatta: Η επετειακή διοργάνωση για τα 10 χρόνια χάρισε μοναδικές συγκινήσεις

Μαγικές εικόνες, αλλά και έντονες ναυταθλητικές συγκινήσεις, πρόσφερε ο 10ος επετειακός Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών, το Spetses Classic Yacht Regatta 2022 (SCYR).

Ο αγώνας διεξήχθη από τις 23 ως τις 26 Ιουνίου με διοργανωτή το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, Χρυσούς χορηγούς τη σαμπάνια Moet & Chandon και την super premium βότκα Belvedere, μέγα υποστηρικτή το Poseidonion Grand Hotel, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών.

Κεντρική φωτογραφία: Κώστας Tσαντίλης, Επιτροπή Ενστάσεων SCYR - Κώστας Θεοφιλόπουλος, Marketing Manager Moet-Hennessy - Αντώνης Γεραντώνης, Market Manager Southern Europe Moet-Hennessy - Μαρίνα Κουταρέλλη - Στέλιος Χάτζηιωάννου - Κωνσταντίνος Μπουτάρης, Αντιπρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος - Κατερίνα Τσαντίλη, Επιτροπή Ενστάσεων SCYR - Λίζα Σταθάτου, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής SCYR - Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής Άμβυξ - Michael Clough, Επιτροπή Ενστάσεων SCYR

Το υπέροχο νησί των Σπετσών και ειδικότερα η θαλάσσια λωρίδα που χωρίζει τις Σπέτσες από τις ακτές της Πελοποννήσου, κατακλύστηκε από πλήθος σκαφών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, κάνοντας τον αγωνιστικό παλμό να χτυπάει δυνατότερα από κάθε άλλη χρονιά.

Την έναρξη του Spetses Classic Yacht Regatta 2022 κήρυξε την Πέμπτη, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κα Λίζα Σταθάτου και την αντιπρόεδρο του ΝΟΕ, κα Ελίζα Προκοπίου. Η πρώτη μέρα έκλεισε με το λαμπερό Welcome Cocktail powered by Moët & Chandon and Belvedere Vodka, στο ιστορικό Poseidonion Grand Hotel, σημείο κατατεθέν του νησιού των Σπετσών.

Το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό και τις τρεις ημέρες, καθώς ο αέρας, που έφτασε μέχρι και τους 20 κόμβους, επέτρεψε στην επιτροπή αγώνων να δημιουργήσει απαιτητικούς στίβους από το Τρίκερι μέχρι και το γύρο των Σπετσών. Στον αγώνα συμμετείχαν τρεις κατηγορίες σκαφών, τα κλασσικά σκάφη, παραδοσιακά σκάφη, παραδοσιακές λέμβοι και οικογενειακές λέμβοι-dinghies, με το παρών να δίνεται από πλήθος ναυτοπροσκόπων, σε μία μοναδική παρουσίαση της ελληνικής ναυταθλητικής και ξυλοναυπηγικής ιστορίας.

Σκάφος Glaramara

Η 2η μέρα έκλεισε με το καθιερωμένο Crew Party powered by Bwin, όπου βραβεύτηκαν τα σκάφη Αλκμήνη, Caretta-Caretta, Glaramara, Larne, Marida και Navisa, που έχουν τιμήσει το θεσμό και στα δέκα χρόνια του.

Στην κεντρική τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές του 10ου Spetses Classic Yacht Regatta, έγινε αδελφοποίηση του Yacht Club de France καθώς και του Gustavia Yacht Club, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Στέλιος Χατζηιωάννου ενώ απονεμήθηκε και το βραβείο αναγνώρισης έργου ζωής στην ξυλοναυπηγική τέχνη στο Θοδωρή Τσίκη. Το Moët & Chandon Gold Sponsor Award παρέλαβε το σκάφος Glaramara, με κυβερνήτη τον Στρατή Ανδρεάδη, ενώ το Belvedere Gold Sponsor Award απονεμήθηκε στο σκάφος Marida, με κυβερνήτη το Στάθη Πάκη. Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά απονεμήθηκε το βραβείο Concours D’ Elegance για τα πιο καλοδιατηρημένα σκάφη, το οποίο παρέλαβαν τα σκάφη Αλκμήνη, Perseo και Sea Song.

Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Λίζα Σταθάτου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για την ολοκλήρωση του επετειακού Spetses Classic Yacht Regatta. Η επιτυχία της διοργάνωσης, ενός από τους κορυφαίους αγώνες της Μεσογείου, είναι αποτέλεσμα ομαδικής και εντατικής δουλειάς από το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα».

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Στις Σπέτσες για την μεγάλη γιορτή της θάλασσας, της ιστιοπλοΐας και της ναυτοσύνης! 10 χρόνια τώρα, το Spetses Classic Yacht Regatta κρατάει ζωντανή την ιστορία και την παράδοση του ναυταθλητικού μας πολιτισμού, των μοναδικών δεξιοτήτων των κυβερνητών και των πληρωμάτων μας και την αξεπέραστη μαστοριά των νησιωτών μας. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στο Δήμο Σπετσών και στο Ναυτικό Όμιλο Σπετσών, για την εξαιρετική διοργάνωση. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει το ιστορικό και πανέμορφο νησί μας».

Χρυσoί Χορηγοί της διοργάνωσης δυο εμβληματικές μάρκες που στήριξαν για πέμπτη χρονιά με υπερηφάνεια το θεσμό της SCYR2022. Η σαμπάνια Moët & Chandon και η super Premium βότκα Belvedere ήρθαν να υπογραμμίσουν την αποστολή αυτής της σημαντικής διοργάνωσης τονίζοντας το «ευ αγωνίζεσθαι» και την ομαδικότητα, αξίες παγκόσμιες και διαχρονικές.

Η Moët & Chandon στηρίζει το θεσμό όχι μόνο γιατί είναι στο DNA της μάρκας να στηρίζει την αριστεία, την επιτυχία, τις πρωτιές αλλά και ειδικότερα γιατί εδώ και αιώνες, από το 1743, είναι η σαμπάνια των νικητών, των μεγάλων στιγμών αλλά και του savoir-faire. Ως Χρυσός Χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta 2022, η κορυφαία και αγαπημένη σαμπάνια στον κόσμο, η Moët & Chandon, μοιράζεται ένα πρωτοποριακό όραμα με αυτό το εμβληματικό άθλημα, το οποίο είναι η επιτομή του κομψού επιτεύγματος και της διαρκούς επιδίωξης της νίκης.

Η Belvedere καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο αριστείας, εγκαινιάζοντας πρώτη την κατηγορία της super-premium βότκας. Είναι η πρωτότυπη και αληθινή έκφραση μιας premium βότκας που δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα 600 χρόνων παράδοσης και γνώσης. Μια βότκα αυθεντική που δημιουργείται αποκλειστικά από 100% πολωνική σίκαλη, και νερό από το ιδιόκτητο φυσικό πηγάδι του αποστακτηρίου. Η Belvedere πρεσβεύει την ποιότητα και όχι την ποσότητα – ασυμβίβαστη ποιότητα, ξεχωριστή γεύση και απολύτως φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, όπως ζάχαρη ή γλυκερίνη. Αρκούν 2 συστατικά, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Την εκδήλωση Spetses Classic Yacht Regatta 2022 στήριξαν:

Η Julius Baer, ως η πιο αναγνωρισμένη ομάδα οικονομικής διαχείρισης από την Ελβετία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διεθνώς από τους ικανότερους εμπειρογνώμονες, ήταν Financial Partner της διοργάνωσης, ενώ χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta ήταν η bwin, ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού, που με τη μοναδική τεχνολογική του πλατφόρμα, παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

Η Nuxe, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη αποτελεσματικών φυτικών προϊόντων που διακρίνονται για τις καινοτόμες υφές και τα χαρακτηριστικά τους αρώματα ήταν ο Suncare Partner της διοργάνωσης. Τα προϊόντα προστασίας NUXE SUN φρόντισαν για την αντηλιακή προστασία των πληρωμάτων και του κοινού.

Η SEIKO, ο ιαπωνικός κολοσσός της παγκόσμιας ωρολογοποιίας, έχοντας μακρά ιστορία στην υποστήριξη κάθε είδους αθλητικών γεγονότων, με μεγάλη χαρά φέτος ήταν χορηγός της διοργάνωσης. Με κύρια χαρακτηριστικά της, την τεχνολογική αρτιότητα, την καινοτομία και την ακρίβεια, η SEIKO καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων βρίσκονταν δίπλα στους αθλητές που έλαβαν μέρος.

Η Spanos Luxury Cars ήταν ο Mobility Partner της διοργάνωσης. Η Spanos Luxury Cars SA, πιστή στους στόχους και το όραμα που αγκαλιάζει η Jaguar-Land Rover, έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο κοινό.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν το πολυτελές Amanzoe, σημείο αναφοράς για την περιοχή καθώς και η Sebago που δίνει έμφαση στο σεβασμό προς την τέχνη της χειροποίητης κατασκευής παπουτσιών και προσέφερε τα παπούτσια της επιτροπής αγώνων. Παράλληλα υποστηρικτές ήταν η Salty Bag, η οποία έραψε τις skippers’ bags των αγώνων, από επαναχρησιμοποιημένα πανιά ιστιοπλοΐας και η Hellenic Seaways που ανέλαβε τη μεταφορά των επιτροπών αγώνων. Η Spetses Cruising και η Blue Vibes στήριξαν τη διοργάνωση και έδωσαν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν από κοντά τον παλμό των αγώνων. Κατά τη διάρκεια του Crew Party, η Kayak πρόσφερε υπέροχα παγωτά στα πληρώματα, ενώ τέλος, οι θεατές του αγώνα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το Pepsi Challenge.

Το Γραφείο Τύπου και τη Διαχείριση των Χορηγών ανέλαβε η εταιρεία Communication Lab και η κα. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη.

Traditional Dinghies

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - PALME HARRY

2η - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ

3η - ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ

Spirit of Tradition

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - BACCARA - KATSAOUNIS KOUMANTAROS FLORA

2η - MAZU - BORTECENE HAKAN

3η - ZAZU - BEST BRIAN

Contemporary Classics

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - AETOS - ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

2η - GALOPIN 5 - ROUBERTIE VINCENT

3η - DADDY COOL - ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Classics A'

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - FLAMINGO - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

2η - CASSIOPEIA - ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

3η - LIZZA FIRST - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Classics B'

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - NAVISA - Ν.F. LYKIARDOPULO

2η - MAYFLOWER - MAROLIA JANITA

3η - SEA SONG - ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΡΔΩΝΗΣ

Traditional Open Boats 1

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - ΠΑΡΑΛΟΣ - ΝΤΡΙΑΝΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2η - ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΙΙΙ - ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

3η - ΝΗΡΕΑΣ - ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Traditional Open Boats 2

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ - ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

2η - AROKALI - ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΟΣ

3η - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ - ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΚΙΡΚΗΣ

Traditional Boats 1

Θέση - Σκάφος - Κυβερνήτης

1η - ΒΙΚΙΝΓΚ - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2η - CARETA CARETA - DELAROCH ALDRICK

3η - ΑΙΘΡΑ - ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ