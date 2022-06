Spetses Classic Yacht Regatta 2022: Ο κορυφαίος Διεθνής Αγώνας Σκαφών επιστρέφει 23 με 26/6

Μόνο 15 μέρες μένουν για την έναρξη του “Spetses Classic Yacht Regatta”, της διοργάνωσης-θεσμού που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερος αγώνες κλασσικών σκαφών σε διεθνές επίπεδο και φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια της διοργάνωσής του.

Ο επετειακός Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών στην Ελλάδα, το Spetses Classic Yacht Regatta 2022 (SCYR), που θα διεξαχθεί από τις 23 ως τις 26 Ιουνίου, θα κατακλύσει το υπέροχο νησί του Αργοσαρωνικού και ειδικότερα τη θαλάσσια λωρίδα που χωρίζει τις Σπέτσες από τις ακτές της Πελοποννήσου με κλασσικά σκάφη, παραδοσιακά σκάφη, παραδοσιακές λέμβους και οικογενειακές λέμβους-dinghies και μερικά από τα πιο διάσημα κλασσικά σκάφη, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta αξίζει να σημειωθούν τα ορόσημα της διοργάνωσης από το 2012 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του SCYR 2022 και μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, κ. Λίζα Σταθάτου. Το 2012 έγινε η ένταξη της κατηγορίας “Παραδοσιακά Λατίνια”, το 2015 των “Contemporary Classics”, το 2017 των “Παραδοσιακών Dinghies”, ενώ το 2016 η κατηγορία “Spirit of Tradition” μεγαλώνει με μοναδικές συμμετοχές. Επίσης το 2014 θεσπίζεται το μεγάλο «Βραβείο Αναγνώρισης Έργου Ζωής στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη», το 2015 θεσπίζεται το Concour’s D’ Elegance με αθλοθέτη το Poseidonion Grand Hotel, ενώ συνολικά έχουν δοθεί πάνω από 30 βραβεία “Καλύτερης Εμφάνισης” σε σκάφη όλων των κατηγοριών. Σημαντικότερες στιγμές της διοργάνωσης αποτέλεσαν η συμμετοχή δέκα Ολυμπιονικών Ιστιοπλόων για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ναυταθλητισμού το 2013, αλλά και η αναγνώριση της συμβολής της διοργάνωσης με το κορυφαίο βραβείο Αιφορίας “Sailors for the Sea Gold Level Clean Regattas Certification” το 2019.

Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης θα είναι η εταιρεία ποτών ΑΜΒΥΞ, που συνεχίζει να στηρίζει για πέμπτη χρονιά με υπερηφάνεια το θεσμό της SCYR2022 με δυο εμβληματικές μάρκες. Η σαμπάνια Moët & Chandon και η super Premium βότκα Belvedere έρχονται να υπογραμμίσουν την αποστολή αυτής της σημαντικής διοργάνωσης τονίζοντας το ευ αγωνίζεσθε και την ομαδικότητα, αξίες παγκόσμιες και διαχρονικές. Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΜΒΥΞ, κ. Αρτινός Ιωάννης, δήλωσε: «Συνεπείς στις αξίες που διέπουν τις τόσο σπουδαίες μάρκες που αντιπροσωπεύουμε, για μια ακόμη χρονιά στεκόμαστε αρωγοί αυτής της τόσο σημαντικής για την Ελλάδα αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό- διοργάνωσης και αισθανόμαστε περήφανοι που τα πέντε τελευταία χρόνια –παρόλες τις αντιξοότητες- αποδεικνύουμε περίτρανα, μέσα από αυτή τη χορηγία, την δέσμευσή μας στο άθλημα της ιστιοπλοΐας και στις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι.»

Η Moët & Chandon στηρίζει το θεσμό όχι μόνο γιατί είναι στο DNA της μάρκας να στηρίζει την αριστεία, την επιτυχία, τις πρωτιές αλλά και ειδικότερα γιατί εδώ και αιώνες, από το 1743, είναι η σαμπάνια των νικητών, των μεγάλων στιγμών αλλά και του savoir-faire. Ως Χρυσός Χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta 2022, η κορυφαία και αγαπημένη σαμπάνια στον κόσμο, η Moët & Chandon, μοιράζεται ένα πρωτοποριακό όραμα με αυτό το εμβληματικό άθλημα, το οποίο είναι η επιτομή του κομψού επιτεύγματος και της διαρκούς επιδίωξης της νίκης.

Η Belvedere καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο αριστείας εγκαινιάζοντας πρώτη την κατηγορία της super-premium βότκας. Είναι η πρωτότυπη και αληθινή έκφραση μιας premium βότκας που δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα 600 χρόνων παράδοσης και γνώσης. Μια βότκα αυθεντική που δημιουργείται αποκλειστικά από 100% πολωνική σίκαλη, και νερό από το ιδιόκτητο φυσικό πηγάδι του αποστακτηρίου. Η Belvedere πρεσβεύει την ποιότητα και όχι την ποσότητα – ασυμβίβαστη ποιότητα, ξεχωριστή γεύση και απολύτως φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, όπως ζάχαρη ή γλυκερίνη. Αρκούν 2 συστατικά, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Την εκδήλωση Spetses Classic Yacht Regatta 2022 στηρίζουν:

Το ιστορικό Poseidonion Grand Hotel, που κάθε χρόνο είναι το κέντρο επιχειρήσεων, θα είναι και φέτος Μέγας Υποστηρικτής, αλλά και αθλοθέτης των βραβείων Concours d’Elegance, για τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά σκάφη.

Η Julius Baer, ως η πιο αναγνωρισμένη ομάδα οικονομικής διαχείρισης από την Ελβετία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διεθνώς από τους ικανότερους εμπειρογνώμονες, θα είναι financial partner της διοργάνωσης, ενώ χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta θα είναι η bwin, ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού, που με τη μοναδική τεχνολογική του πλατφόρμα, παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης θα είναι το πολυτελές Amanzoe, σημείο αναφοράς για την περιοχή καθώς και η Sebago που δίνει έμφαση στο σεβασμό προς την τέχνη της χειροποίητης κατασκευής παπουτσιών και θα προσφέρει τα παπούτσια της επιτροπής αγώνων. Παράλληλα υποστηρικτές είναι η Salty Bag, η οποία θα ράψει τις skippers’ bags των αγώνων, από επαναχρησιμοποιημένα πανιά ιστιοπλοΐας και η Hellenic Seaways που θα αναλάβει την μεταφορά των επιτροπών αγώνων.

ΟΡΟΣΗΜΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ