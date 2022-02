Η O2 Arena υπέστη μεγάλες καταστροφές από ανέμους που πιάνουν τα 196 χλμ/ωρα.

Την χειρότερη καταιγίδα μετά το 1987 βιώνει το Λονδίνο, με τους ανέμους να «αγγίζουν» τα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα και να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο O2 Arena!

Ο συναυλιακός χώρος που χρησιμοποιείται και για αθλητικά events (έχουν γίνει αγώνες του NBA, το ATP Finals και αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων μεταξύ άλλων) υπέστη τεράστιες ζημιές καθώς ξηλώθηκε ένα μέρος της τέντας που περικυκλώνει τον εξωτερικό χώρο της εγκαταστάσεις, αλλά και εντός αυτής.

The O2 is done.



Will it be rebuilt? Or taken down and replaced?



pic.twitter.com/8d2JoUo9q9