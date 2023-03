Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως προχωρά σε μποϊκοτάζ όλων των ολυμπιακών αθλημάτων που θα συμμετέχουν Ρώσοι αθλητές στην διαδικασία πρόκρισης.

Οι φόβοι για ενδεχόμενο μποϊκοτάζ εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων, δυστυχώς επαληθεύτηκαν.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε κι επισήμως ότι θα μποϊκοτάρει όλα τα ολυμπιακά αθλήματα στα οποία θα συμμετέχουν Ρώσοι αθλητές, στην διαδικασία πρόκρισης. Στην ανακοίνωσή τους ωστόσο, δεν συμπεριέλαβαν τους Λευκορώσους.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από συνάντηση της κυβέρνησης, με την ολυμπιακή επιτροπή της χώρας, αλλά και τις εθνικές ομοσπονδίες, με τον υπουργό Επικρατείας της χώρας. Οι ομοσπονδίες τόνισαν τον κίνδυνο αποβολής των αθλημάτων τους, ωστόσο κρίθηκε επιτακτική η απόφαση αυτή.

«Αποφασίσαμε ομόφωνα και υπογράψαμε πρωτόκολλο που λέει ότι θα συμμετέχουμε σε αγώνες πρόκρισης μόνο όπου απαγορεύονται οι Ρώσοι αθλητές», είπε.

«Αν κάποιοι αγωνιστούν μη πληρώντας τα κριτήρια, θα υπάρχουν κυρώσεις ακόμη και για το εθνικό τους στάτους» ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι αγωνίζονται ελεύθερα στην πυγμαχία υπό την σημαία τους μάλιστα, ενώ συμμετέχουν και στο τένις (όπου δεν υπάρχει ωστόσο διαδικασία πρόκρισης και τα εισιτήρια για το Παρίσι δίνονται μέσω ranking), ενώ και η ξιφασκία ανακοίνωσε πως οι Ρώσοι θα συμμετέχουν κανονικά στους αγώνες πρόκρισης.

Ωστόσο, η ΔΟΕ ανακοίνωσε πως οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές, θα μπορούν να αγωνίζονται κανονικά ως ουδέτεροι, υπό τον όρο να μην υποστηρίζουν την εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των Ουκρανών που προχωρούν στο πρώτο μποϊκοτάζ, έστω και σε επίπεδο προολυμπιακών τουρνουά και αγώνων πρόκρισης για το Παρίσι.

«Κάποιοι αθλητές μας δεν θα εκπληρώσουν το όνειρό τους να συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αυτό είναι ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε όλοι μας. Δεν θα το ευχόμουν σε κανέναν. Χθες πήγα σε μία κηδεία ενός ανθρώπου που αφοσίωσε 20 χρόνια της ζωής του στον στίβο και άφησε πίσω του τρία παιδιά. Πήγε εθελοντικά στον πόλεμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανησυχούμε για την απόφαση της ΔΟΕ και μία απουσία τους δεν θα είναι καταστροφή. Ομως η ζωή τους και η ζωή των παιδιών τους θα μείνουν ως έχουν» πρόσθεσε υπουργός Ολεγκ Νεμτσίνοφ. Ηδη τα αρμόδια υπουργεία και αυτό της Αμυνας, έχουν φτιάξει σποτ το οποίο προβάλλεται στα σόσιαλ, καλώντας σε μποϊκοτάζ όλο τον κόσμο από την στιγμή που θα επιτραπεί σε Ρώσους να αγωνίζονται.

